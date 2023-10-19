Помощь ветерану СВО

В среду, 18 октября, депутаты фракции "Единая Россия" Самарской губернской думы Александр Живайкин, Марина Антимонова и Михаил Натальчук посетили семью участника Специальной военной операции Александра Александрова.

Александр около года служил добровольцем на передовой, но получил серьезное ранение и утратил зрение. После возвращения домой обратился в Самарское региональное отделение президентского фонда "Защитники Отечества". Фонд и депутатский корпус взяли ветерана под опеку и помогли сделать комплексный ремонт в квартире.

"До этого она была абсолютно непригодна для жилья, — рассказал Александр Александров, — а сейчас всё новое. Жена и сын Даниил радуются, им очень нравится, и это самое главное".

По словам первого заместителя председателя губернской думы Марины Антимоновой, очень чётко сработал президентский фонд "Защитники Отечества" и социальный координатор, который сам прошёл боевые действия и хорошо сориентирован в том, какие структуры чем могут помочь.

"Сейчас решена важная задача — семье Александра помогли сделать в квартире ремонт. В перспективе — подобрать профессию и найти работу. Здесь совместно с фондом будет помогать и служба занятости. И, конечно, депутаты со своей стороны будут курировать, сопровождать и оказывать активную поддержку этой замечательной семье", — отметила она.

"Мы получили информацию, что участнику боевых действий нужна реальная помощь, тут же подключились к работе. Сейчас очень напряжённая ситуация в мире, и люди объединяются, чтобы помогать другим. Депутатский корпус находит неравнодушных людей и координирует все усилия для достижения конкретных целей", — прокомментировал депутат Михаил Натальчук.

"Сегодня мы побывали в гостях у мужественного человека. Александр свой долг выполнил на передовой с честью. И наш долг сегодня — помочь ему на новом жизненном этапе. Мы — депутаты фракции, представители муниципалитетов, социально ориентированный бизнес, всё общество небезразличных людей — приложим все усилия, чтобы помогать адаптироваться ребятам, которые вернулись из зоны СВО", — подчеркнул заместитель председателя губернской думы Александр Живайкин.

Самарская губернская дума и фракция "Единая Россия" одни из первых заключили соглашение с фондом "Защитники Отечества" о взаимопомощи и совместной работе. На регулярной основе отправляются гуманитарные грузы, оказывается юридическая, бытовая помощь участникам СВО. И эта работа ведется системно и последовательно.