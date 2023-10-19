У многодетных родителей из Красноармейского района благодаря соцконтракту появилось свое молочное производство

Самарская область — один первых регионов России, где граждане смогли воспользоваться такой мерой государственной поддержки, как социальный контракт. С начала этого года заключено уже более 4700 соцконтрактов.

Многодетным семьям, помимо помощи в развитии семейного бизнеса, полагается еще и ряд выплат, в числе которых ежемесячные пособия на детей, региональный семейный капитал, компенсация оплаты жилищно-коммунальных услуг и другие, предоставляемые в том числе и благодаря нацпроекту "Демография", инициированному президентом страны Владимиром Путиным. Поддержка семей с детьми — одно из приоритетных направлений работы правительства Самарской области, находится под личным контролем губернатора Дмитрия Азарова.

В многодетной семье Шокирджона и Мукаддас Хасановых из села Каменный Брод Красноармейского района Самарской области подрастает пятеро детей. Старшей дочери — 17 лет, младшему ребенку — 10 лет. Проживая в сельской местности, супруги задумались о том, что не стоит покупать молоко в магазине, если можно завести свое подсобное хозяйство и получать натуральные продукты собственного производства. Начали с покупки коровы, а потом решили самостоятельно делать молочные продукты. Так хозяйство стало постепенно расширяться. Осенью прошлого года супруги узнали о возможности оформления такой меры поддержки, как социальный контракт. Мукаддас и Шокирджон быстро оформили все необходимые документы и получили выплату, которую потратили на приобретение ещё двух коров и необходимого оборудования — сепаратора и доильного аппарата.

"Социальный контракт оказался очень полезным для нашей семьи. Хорошо, что есть такая помощь, причем она дается не только многодетным. Благодаря социальному контракту у нас две коровы, телята появились, мы хотели бы расширить наше хозяйство и заняться еще и мясным производством", — рассказывает многодетная мама Мукаддас Хасанова.

Напомним, что Самарская область — один первых регионов России, где граждане смогли воспользоваться такой мерой государственной поддержки, как социальный контракт. С начала этого года заключено уже более 4700 соцконтрактов.

"Социальный контракт можно оформить в управлении социальной защиты населения, где специалисты помогут, все расскажут, подскажут и направят в нужном направлении конкретную семью. Важное условие для оформления — доход каждого члена семьи не должен превышать величину прожиточного минимума", — комментирует руководитель Управления социальной защиты населения по Красноармейскому району Светлана Яковлева.

Многодетные семьи помимо социального контракта могут получить от государства целый ряд выплат и пособий.

Семья Хасановых получает ежемесячное пособие на проезд детям-школьникам, социальное пособие на всех детей, ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка на каждого из детей, а также компенсация за оплату жилищно-коммунальных услуг.