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Соцподдержка Общество

У многодетных родителей из Красноармейского района благодаря соцконтракту появилось свое молочное производство

КРАСНОАРМЕЙСКОЕ. 19 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарская область — один первых регионов России, где граждане смогли воспользоваться такой мерой государственной поддержки, как социальный контракт. С начала этого года заключено уже более 4700 соцконтрактов.

Многодетным семьям, помимо помощи в развитии семейного бизнеса, полагается еще и ряд выплат, в числе которых ежемесячные пособия на детей, региональный семейный капитал, компенсация оплаты жилищно-коммунальных услуг и другие, предоставляемые в том числе и благодаря нацпроекту "Демография", инициированному президентом страны Владимиром Путиным. Поддержка семей с детьми — одно из приоритетных направлений работы правительства Самарской области, находится под личным контролем губернатора Дмитрия Азарова.

В многодетной семье Шокирджона и Мукаддас Хасановых из села Каменный Брод Красноармейского района Самарской области подрастает пятеро детей. Старшей дочери — 17 лет, младшему ребенку — 10 лет. Проживая в сельской местности, супруги задумались о том, что не стоит покупать молоко в магазине, если можно завести свое подсобное хозяйство и получать натуральные продукты собственного производства. Начали с покупки коровы, а потом решили самостоятельно делать молочные продукты. Так хозяйство стало постепенно расширяться. Осенью прошлого года супруги узнали о возможности оформления такой меры поддержки, как социальный контракт. Мукаддас и Шокирджон быстро оформили все необходимые документы и получили выплату, которую потратили на приобретение ещё двух коров и необходимого оборудования — сепаратора и доильного аппарата.

"Социальный контракт оказался очень полезным для нашей семьи. Хорошо, что есть такая помощь, причем она дается не только многодетным. Благодаря социальному контракту у нас две коровы, телята появились, мы хотели бы расширить наше хозяйство и заняться еще и мясным производством", — рассказывает многодетная мама Мукаддас Хасанова.

Напомним, что Самарская область — один первых регионов России, где граждане смогли воспользоваться такой мерой государственной поддержки, как социальный контракт. С начала этого года заключено уже более 4700 соцконтрактов.

"Социальный контракт можно оформить в управлении социальной защиты населения, где специалисты помогут, все расскажут, подскажут и направят в нужном направлении конкретную семью. Важное условие для оформления —   доход каждого члена семьи не должен превышать величину прожиточного минимума", — комментирует руководитель Управления социальной защиты населения по Красноармейскому району Светлана Яковлева.

Многодетные семьи помимо социального контракта могут получить от государства целый ряд выплат и пособий.

Семья Хасановых получает ежемесячное пособие на проезд детям-школьникам, социальное пособие на всех детей, ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка на каждого из детей, а также компенсация за оплату жилищно-коммунальных услуг.

Гид потребителя

Последние комментарии

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Вот где должна себя проявить власть , за жизнь детей бороться а не лапшу с обещаниями вешать !

Юрий Жаворонков 29 августа 2018 11:44 Сбербанк и "Память поколений" передали ветеранам в Самаре медицинское оборудование и медикаменты

С таких поступков надо брать пример! Надеюсь другие организации начнут действовать так же.

Светлана Асонова 12 февраля 2018 18:41 В области начали прием заявлений от родителей на ежегодную денежную выплату к Пасхе

Доброе время суток!Скажите пожалуйста, А моим детям полагается выплата пособие к Пасхи ?,(у меня трое детей мы малоимущая семья,полноценная семья и пособия детских получаю 380 р

Дмитрий Ястребов 29 января 2018 08:57 Что нужно для получения выплат при рождении первенца

ответьте пожалуйста,попадает ли моя семья под этот закон?если у меня родился первый ребенок,но у жены уже имеется дочь десяти лет,ее я не удочерял,а живем мы одной дружной семьей?

Оля Рязанцева 04 мая 2017 19:31 Больше года многодетная семья, чей дом сгорел дотла, не может получить новое жилье

И не дадут!Мы после пожара стоим на очереди 19лет!Куда только не писали,жилья нет и не ждите!Вот их ответ!Дети уже выросли,так и мыкаемся всю жизнь по съемным квартирам!Они лучше кому нибудь своим квартирку освободившуюся отдадут,знаю что говорю!

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