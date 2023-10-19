Самарские студенты приняли участие во Всероссийском конкурсе "Единой России" к 30-летию Конституции РФ

Конкурс проходит онлайн до 25 ноября на сайте constitution.er.ru. и офлайн. На тестировании можно пользоваться смартфоном. В Самарском колледже связи написали тест на знание Основного закона Российской Федерации на офлайн-площадке.

"В написании теста приняли участие более 60 студентов колледжа, педагоги и волонтеры. Среднее время прохождения теста - 15 минут, но некоторые ребята уложились за рекордные семь-восемь минут", - рассказали организаторы мероприятия.

"В нашем колледже такая акция проходит впервые, и было интересно участвовать в ней. Тест был для нас несложным, так как мы изучаем законы. Я считаю, что молодежь должна знать законодательство своей страны и помогать остальным его изучать", - рассказала студентка колледжа ПГУТИ Татьяна Воробьева.

Отметим, что партия организовала цикл просветительских мероприятий, посвященных 30-летию Конституции. По всей стране юристы, преподаватели вузов и представители "Единой России" для школьников старших классов и студентов колледжей проводят лекции, квизы, викторины и семинары. Участники таких мероприятий получают информацию о положениях Конституции, а затем проверяют свои знания на практике.

"Единая Россия" 4 октября дала старт конкурсу "30 лет Конституции России - проверь себя!", который проходит онлайн на сайте constitution.er.ru. Участникам в течение 10 минут предстоит ответить на 10 вопросов об основах Конституции, система выберет их случайным образом.

Участвовать в нем могут все желающие старше 18 лет. Победителей определят из числа тех, кто правильно ответил на все вопросы за максимально короткое время. Все участники получают электронные сертификаты, а победителей ждут ценные призы.