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Партии Власть и политика

"Выбирай свое": в Самаре обсудили реализацию партийных инициатив по обновлению автопарка скорой помощи

САМАРА. 19 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Завершилась стратегическая сессия, посвященная реализации федерального проекта партии "Единая Россия" в Самарской области.

Фото: самарское отделение партии "Единая Россия"

Министры здравоохранения и координаторы партийного проекта "Выбирай свое" из 14 субъектов РФ обсудили реализацию партийных инициатив по обновлению автопарка скорой медицинской помощи и оборудования лечебно-профилактических учреждений вместе с федеральным координатором партийного проекта "Выбирай свое", депутатом Госдумы Сергеем Морозовым на примере Самарской области.

Модератором стратегической сессии выступил заместитель председателя правительства Самарской области Александр Фетисов.

Он отметил, что задача по сохранению населения, здоровья и благополучия людей - одна из важнейших национальных идей развития страны, которая находится в фокусе внимания президента.

Председатель Самарской губернской думы Геннадий Котельников подчеркнул: "Сегодня одна из главных национальных целей, сказал президент России Владимир Путин, - это - сохранение населения и сбережение здоровья людей. Поэтому развитие сферы здравоохранения - первостепенный приоритет в работе органов власти нашего региона".

В Самарской области решению этой задачи уделяется самое пристальное внимание. Это в первую очередь работа в рамках национального проекта "Здравоохранение", а также партийные инициативы, региональные программы и государственно-частные проекты, отметил Александр Фетисов.

За последние пять лет в губернии был полностью обновлен автопарк скорой помощи. Самарская область стала первым участником программы обновления автопарка в регионах. В 2020 г. был заключен трехлетний контракт на поставку дополнительных автомобилей для нужд Самарской станции скорой помощи. Это позволило сохранить доступность медицинской помощи на должном уровне в период пандемии и полностью обновить техническую составляющую, подчеркнул врио министра здравоохранения Самарской области Армен Бенян.

Федеральный координатор партпроекта "Выбирай свое", депутат Госдумы, член Генсовета партии Сергей Морозов напомнил, что запуск новых проектов оказался успешным, результаты внедрения проекта удовлетворили всех участников: от водителей, фельдшеров и главных врачей до руководителей регионов. А главное - эффект ощутили сами жители.

Совместно с компанией "Ростех" проведена большая работа по анализу ситуации в каждом регионе. Есть необходимость обновления парка в объеме 10 тыс. автомобилей скорой помощи  и отсутствия системного механизма финансирования капитальных вложений. Проект будет реализован в 13 регионах, рассказал координатор федерального партпроекта "Выбирай свое" Сергей Морозов.

Участникам стратегической сессии представили автопарк скорой медицинской помощи Самарской области, обновленный в рамках инициатив партии "Единая Россия",  и показали инновационные практики СамГМУ. Гости Самарского региона познакомились с системой хирургической навигации, мультисенсорным тренажером пассивной реабилитации пациентов и телемедицинской платформой для дистанционного мониторинга физиологических показателей пациента.

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Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:05 Самарская область присоединилась к акции "Рисуем Победу"

Патриотика хорошее дело. Главное не загубить порыв.

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:14 В Самарской области утвердили народную программу "Единой России"

программа принята и забыта , что что а обещать они умеют ! только вот выполнять не спешат !

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Ну столько Лапши , теперь наверное макароны подорожают ))))

Дмитрий Задунайский 12 августа 2021 03:52 Единороссы разъяснили, как жителям Самарской области получить компенсацию расходов на вывоз ТКО

Какие хитрожопые едрососы! коммунисты судились судились за отмену этого постановления Азарова, ничего не получилось, а эти заботливые защитники предложили компенсацию и Азаров поддержал, и ещё так вовремя прямо на кануне выборов в государственную думу. Если бы у меня не было мозгов и понимания того, что происходит, я бы наверное сразу побежал голосовать за едрососов.

Walerii T 11 августа 2021 14:51 Дмитрий Азаров поддержал инициативу "Единой России" о компенсации расходов на вывоз мусора

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