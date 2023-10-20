В музее Модерна откроется выставка сатирических журналов начала ХХ века

26 октября в 19:00 в музее Модерна состоится открытие выставки сатирических журналов 1906-1918 гг. "-Шутка" (16+). Об этом сообщает пресс-служба регионального минкульта.

"Современную городскую жизнь невозможно представить без юмора. Смех позволяет легче переносить автоматизм повседневности. Мы уже привыкли к анекдотам, мемам, пародиям, комическим сценкам и монологам комиков. Выставка "-Шутка", которая посвящена самарским сатирическим журналам начала ХХ века, представит посетителям примеры социального юмора эпохи модерна", - сообщают организаторы.

Сатирическая периодика составляла значительную часть печатной прессы начала ХХ века. В Самаре с 1906 по 1918 год выходило около десятка сатирических изданий: "Оса", "Хлыст", "Жало", "Стрелы", "Харакири", "Самарский горчишник" и другие. Сами названия этих журналов указывают на "остроту" тематики.

На выставке будет представлено более 100 примеров журнальной сатиры. Для более глубокого погружения в контекст эпохи некоторые шутки прошлого объяснит самарский стендап-комик Влад Ежков.

Работа выставки продлится до 21 декабря.