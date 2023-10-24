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Кино Культура

В Музее Эльдара Рязанова расскажут о феномене советской подростковой драмы

САМАРА. 24 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 28 октября, в 17:30 в Музее Эльдара Рязанова (ул. Фрунзе, 120) пройдет пятая лекция из цикла "История жанра в зеркале советского кинематографа" - "Недетский возраст: феномен подростковой драмы" (16+).

Фото: музей Эльдара Рязанова

"Как возможен диалог с поколением, представители которого - уже не дети, но еще не взрослые? Феномен подростковой драмы вырастает из этого вопроса, на который редко находится убедительный ответ. В советском кино обращение к этой теме было осложнено тем, что государственный заказ на идеологическое воспитание вряд ли воспринимался подростками как приглашение к искреннему диалогу: в этом возрасте особенно чутко улавливается фальшь. Тем удивительнее, сколь много советских картин 1960-80-х годов стали образцами жанра подростковой драмы для мирового кино. Одну из главных ролей в развитии жанра сыграла Динара Асанова", - рассказывают организаторы.

На очередной лекции цикла "История жанра в зеркале советского кино" речь пойдет о подростковой драме. Ее художественные особенности и социальное значение будут рассмотрены сквозь призму творчества Асановой и ее работ: "Не болит голова у дятла" (1974), "Ключ без права передачи" (1976), "Пацаны" (1983) и других.

Лектор - киновед, кандидат юридических наук, главный научный сотрудник музея Олег Горяинов.

Цена 200 руб., продолжительность полтора часа. Необходима предварительная запись по телефону (846) 332-05-16 или по ссылке.

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Фильм очень понравился, масса эмоций, ощущения не передаваемые, музыка, звук, актеры, вся команда поработала отлично, такой фильм можно смотреть несколько раз!!! Уже совсем скоро будет мастер класс от режиссера этого фильма Сергея Мокрицкого 25,26 апреля, кого интересует вот ссылка http://mitta.ru/kinokursy/rezhissura/46-rabota-s-rezhisserom?utm_source=vninform&utm_medium=post-banner&utm_campaign=rabota-s-rezhisserom Присоединяйтесь!!

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