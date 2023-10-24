В Музее Эльдара Рязанова расскажут о феномене советской подростковой драмы

В субботу, 28 октября, в 17:30 в Музее Эльдара Рязанова (ул. Фрунзе, 120) пройдет пятая лекция из цикла "История жанра в зеркале советского кинематографа" - "Недетский возраст: феномен подростковой драмы" (16+).

"Как возможен диалог с поколением, представители которого - уже не дети, но еще не взрослые? Феномен подростковой драмы вырастает из этого вопроса, на который редко находится убедительный ответ. В советском кино обращение к этой теме было осложнено тем, что государственный заказ на идеологическое воспитание вряд ли воспринимался подростками как приглашение к искреннему диалогу: в этом возрасте особенно чутко улавливается фальшь. Тем удивительнее, сколь много советских картин 1960-80-х годов стали образцами жанра подростковой драмы для мирового кино. Одну из главных ролей в развитии жанра сыграла Динара Асанова", - рассказывают организаторы.

На очередной лекции цикла "История жанра в зеркале советского кино" речь пойдет о подростковой драме. Ее художественные особенности и социальное значение будут рассмотрены сквозь призму творчества Асановой и ее работ: "Не болит голова у дятла" (1974), "Ключ без права передачи" (1976), "Пацаны" (1983) и других.

Лектор - киновед, кандидат юридических наук, главный научный сотрудник музея Олег Горяинов.

Цена 200 руб., продолжительность полтора часа. Необходима предварительная запись по телефону (846) 332-05-16 или по ссылке.