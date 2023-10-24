ВСК: 50% россиян больше не боятся Covid, основной профилактикой болезни они считают ношение масок

Больше половины россиян не боятся заболеть новым штаммом Covid-19, по их мнению, мутация вируса - это закономерный процесс, по аналогии с ежегодными волнами заболеваемости гриппом. К тому же россияне высоко оценивают работу учреждений здравоохранения в период эпидемий. Таковы результаты онлайн-опроса, проведенного Страховым Домом ВСК в октябре 2023 года. В целом, за последний год 28% респондентов болели какими-либо формами Covid-19, еще 21% опрошенных перенесли респираторное заболевание, но не сдавали тест на коронавирус, 50% ничем не болели.

По результатам опроса Страхового Дома ВСК 43% россиян болели за последний год респираторными вирусами в легкой форме, 7% столкнулись с осложнениями на другие органы.

Новым штаммом Covid-19 успели переболеть уже 21% опрошенных, 28% еще не болели, но боятся заразиться вирусом. При этом 64% респондентов не планируют делать прививку от коронавируса. Более 28% прошли процедуру иммунизации, еще 7% собираются вакцинироваться в ближайшее время.

В качестве основной меры профилактики Covid-19 россияне отмечают ношение масок 43% респондентов планируют выходить из дома только средствами индивидуальной защиты. 21% опрошенных в целом готовы избегать посещения общественных мест в период пиковой заболеваемости. А вот витаминно-минеральные комплексы россияне принимают менее охотно - только 7% опрошенных. 54% предпочитают добавлять в рацион больше сезонных овощей и фруктов, 38% рассчитывают на собственный иммунитет.

Несмотря на рост заболеваемости, 54% россиян не собираются переходить на дистанционный формат работы. 23% находятся на "удаленке" еще со времен локдауна. При первых признаках недомогания 54% опрошенных планируют лечиться в домашних условиях, не обращаясь за медицинской помощью. Еще 15% вовсе постараются не обращать внимания на самочувствие и продолжат работать. Чуть более 31% сразу обратятся к врачу очно или онлайн.

При этом россияне высоко оценивают работу учреждений здравоохранения. По мнению 43% респондентов, в прошлые волны Covid-19 больницы и врачи отлично справились с возросшей нагрузкой. Еще 36% не готовы оценить работу медиков, т.к. лечились полностью в домашних условиях. И только 21% опрошенных отметили нехватку больниц и медицинских специалистов у себя в регионе.

В случае заражения Covid-19 46% россиян готовы тратить на лекарства не более 3000 рублей. У 31% опрошенных бюджет на лекарства не превышает 1000 рублей, и только 23% готовы приобретать медикаменты на сумму свыше 5000 рублей.