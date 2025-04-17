"Росгосстрах": в этом году мотоциклисты начали страховать ОСАГО раньше обычного

Многие российские мотоциклисты в этом году начали готовиться к открытию сезона раньше обычного. Как показывает статистика "Росгосстраха", в марте владельцы мототехники оформили в компании на 16% больше полисов ОСАГО, чем в первый месяц весны 2024-го. И дело не только в том, что бесснежная зима в европейской части страны позволила раньше выехать на дорогу — "автогражданка" для мотоциклистов уже стала дороже, а после 17 апреля полисы для части из них еще вырастут в цене.

Напомним, что в январе Банк России расширил тарифный коридор для ряда категорий транспортных средств, в том числе и для мотоциклов. "Вилка" базового тарифа теперь составляет от 259 до 3043 рублей. С 17 апреля вступают в силу другие новшества — меняются значения коэффициента возраст-стаж (КВС) и вводится коэффициент мощности (КМ). Он имеет шасть градаций — от 1 для мототехники мощностью до 50 лошадиных сил до 1,66 для байков мощностью свыше 90 л. с.

"Все эти нововведения позволяют более индивидуально и справедливо тарифицировать договоры ОСАГО для мотоциклистов, — считает директор по развитию портфеля ОСАГО "Росгосстраха" Юрий Стрекалов. — Решение Банка России о расширении тарифного коридора учитывает динамику основных показателей убыточности владельцев мототехники — таких, как частота наступления страховых событий и величина причиненного ущерба. Наша статистика показывает, что в каждом шестом ДТП с участием мотоциклиста страховая выплата осуществляется по верхней границе установленного лимита в 400 тыс. рублей или больше, если в повреждения получают не только транспортные средства, но и люди".

По словам Юрия Стрекалова, в этом году полис ОСАГО для управления мотоциклом в среднем обходится клиентам компании в 2,3 тыс. рублей. Заключение договоров имеет ярко выраженную сезонность: пик продаж "автогражданки" владельцам мототехники традиционно приходится на апрель — например, в прошлом году четверть полисов была оформлена именно в этом месяце.

В целом доля договоров ОСАГО на мототехнику составляет 1,5% в портфеле "Росгосстраха". При этом более 40% полисов были куплены мотоциклистами из Москвы и Подмосковья. За ними следуют Пермский край, Свердловская, Вологодская, Калининградская и Костромская области, Санкт-Петербург, Тюменская и Рязанская области.

Самые популярные марки мотоциклов у клиентов страховой компании — Honda, Yamaha, Suzuki, Kawasaki и "Урал". В топ-10 также вошли BMW, ИЖ, Racer, Bajaj и Harley-Davidson. Есть в портфеле компании и несколько раритетов — например, BMW R-71 1941 года выпуска, полис для управления которым оформил 75-летний страхователь из Татарстана.