Россияне выбирают страховых агентов для защиты автомобилей и ипотечного жилья: ВСК подвел итоги работы агентской сети за первое полугодие 2025 года

За первое полугодие 2025 года количество активных агентов в ВСК увеличилось на 20%, а вовлеченность в продажи возросла на 10%.

Клиенты — частные лица чаще всего через страховых агентов оформляют ОСАГО, каско и страхование ипотеки, а бизнес — автостраховки и защиту имущества. Лидерами по темпу роста в этом сегменте стали Липецк, Казань, Тула, Нижний Новгород и Москва.

В Адыгее, Магаданской и Хабаровской областях клиенты особенно активно пользуются возможностью получить персональные консультации агентов при выборе страховых продуктов.

"Несмотря на развитие цифровых сервисов, многие клиенты ценят персональный подход, — отмечает Анатолий Краснов, руководитель Центра по работе с агентами Страхового Дома ВСК. — Агент — это не просто продавец полиса, а консультант, который помогает подобрать оптимальную страховую защиту и разъясняет условия. А агенты, работающие с несколькими страховыми компаниями, имеют доступ к широкому спектру продуктов и могут предложить наиболее выгодные условия. Их задача — не навязать конкретный продукт, а подобрать то, что действительно соответствует ожиданиям и бюджету клиента. Это особенно важно в условиях высокой ценовой чувствительности рынка".

Для поддержки агентского канала ВСК развивает стратегию, сочетая цифровые технологии с персональным сервисом. Это позволяет обеспечить клиентам максимально удобные условия страхования, а агентам — инновационные сервисы для работы. Например, агенты компании работают в единой цифровой платформе — Личном кабинете продавца (ЛКП). Этот сервис позволяет не только оформлять полисы и управлять страховым портфелем, но и в режиме реального времени отслеживать свои достижения — от начисленных бонусов до участия в конкурсах. Здесь же доступны обучающие материалы и оперативная поддержка по продуктам. Компания продолжает совершенствовать функционал ЛКП, чтобы сделать работу агентов еще более комфортной и эффективной.

Также ВСК уделяет большое внимание упрощению входа в профессию. В компании в ближайшее время заработает собственная Школа страхового агента, где в течение 2 недель начинающие агенты смогут обучиться азам профессии.