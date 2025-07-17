16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Россияне выбирают страховых агентов для защиты автомобилей и ипотечного жилья: ВСК подвел итоги работы агентской сети за первое полугодие 2025 года Авито Авто: что жители Приволжского федерального округа знают об ОСАГО Включаю лето вам: больше всего кабриолетов страхуют жители Москвы и Санкт-Петербурга ВСК и Локо-Банк запустили комбинированное страхование кредитов Страховой Дом ВСК выплатил более 5 млн рублей по ипотечному полису

Страхование Финансы

Россияне выбирают страховых агентов для защиты автомобилей и ипотечного жилья: ВСК подвел итоги работы агентской сети за первое полугодие 2025 года

САМАРА. 17 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 15
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

За первое полугодие 2025 года количество активных агентов в ВСК увеличилось на 20%, а вовлеченность в продажи возросла на 10%.

Клиенты — частные лица чаще всего через страховых агентов оформляют ОСАГО, каско и страхование ипотеки, а бизнес — автостраховки и защиту имущества. Лидерами по темпу роста в этом сегменте стали Липецк, Казань, Тула, Нижний Новгород и Москва.

В Адыгее, Магаданской и Хабаровской областях клиенты особенно активно пользуются возможностью получить персональные консультации агентов при выборе страховых продуктов.

"Несмотря на развитие цифровых сервисов, многие клиенты ценят персональный подход, — отмечает Анатолий Краснов, руководитель Центра по работе с агентами Страхового Дома ВСК. — Агент — это не просто продавец полиса, а консультант, который помогает подобрать оптимальную страховую защиту и разъясняет условия. А агенты, работающие с несколькими страховыми компаниями, имеют доступ к широкому спектру продуктов и могут предложить наиболее выгодные условия. Их задача — не навязать конкретный продукт, а подобрать то, что действительно соответствует ожиданиям и бюджету клиента. Это особенно важно в условиях высокой ценовой чувствительности рынка".

Для поддержки агентского канала ВСК развивает стратегию, сочетая цифровые технологии с персональным сервисом. Это позволяет обеспечить клиентам максимально удобные условия страхования, а агентам — инновационные сервисы для работы. Например, агенты компании работают в единой цифровой платформе — Личном кабинете продавца (ЛКП). Этот сервис позволяет не только оформлять полисы и управлять страховым портфелем, но и в режиме реального времени отслеживать свои достижения — от начисленных бонусов до участия в конкурсах. Здесь же доступны обучающие материалы и оперативная поддержка по продуктам. Компания продолжает совершенствовать функционал ЛКП, чтобы сделать работу агентов еще более комфортной и эффективной.

Также ВСК уделяет большое внимание упрощению входа в профессию. В компании в ближайшее время заработает собственная Школа страхового агента, где в течение 2 недель начинающие агенты смогут обучиться азам профессии.

Гид потребителя

Последние комментарии

Максим Гусев 30 сентября 2024 12:08 Geely стала самой страхуемой маркой по Каско в Самарской области летом 2024 года

Здорово, что жители Санкт-Петербурга всё больше понимают важность страхования автомобилей. Удивительно, как быстро китайские бренды становятся популярными, особенно на фоне снижения интереса к Toyota.

Юлия Багрянцева 22 июля 2015 12:45 Самарский страховщик "Компаньон" лишился лицензии

Что делать клиентам?

Алексей Огиенко 20 июля 2015 15:46 Самарский страховщик "Компаньон" лишился лицензии

Как быть клиентам? Что нужно делать?

Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3