Росгосстрах: самое неприятное стихийное бедствие для автомобилистов — град

Этим летом погода вновь демонстрирует свой непредсказуемый характер: ливни, наводнения и крупный град уже успели нанести ущерб тысячам автомобилей в Москве и других регионах России. Кадры затопленных машин, разбитых стекол, помятых крыш и капотов заполонили СМИ и соцсети, а владельцы поврежденных авто массово обращаются к страховщикам с вопросом: можно ли получить возмещение по ОСАГО?

"Полис ОСАГО покрывает только ущерб, причиненный водителям другим автомобилям, и не предусматривает компенсации за повреждение собственной машины из-за неблагоприятных природных явлений, — напоминает начальник Управления выплат по автострахованию Росгосстраха Людмила Юсова. — И для тех, кто хочет избежать затрат на ремонт авто после затопления, града или падения деревьев, единственным решением остается добровольное страхование по каско с полным покрытием, которое включает в том числе и защиту от стихийных бедствий".

При этом, по статистике Росгосстраха, повреждения в результате непогоды составляют очень небольшую долю страховых случаев с автомобилями. Но в финансовом плане последствия природных катаклизмов становятся все более заметными — как минимум, в трети случаев размер ущерба оценивается шести- и семизначными цифрами.

Так, например, в 2023 году самая большая выплата по риску "стихийное бедствие" составила в Росгосстрахе 3,5 млн рублей — столько компания возместила владельцу Volvo V90 Cross Country. Этот автомобиль 2018 года выпуска после подтопления был признан не подлежащим восстановлению. В 2024 году в максимальную сумму — 1,3 млн рублей — обошелся ремонт поврежденного крупным градом годовалого Jaecoo J7 из Карачаево-Черкессии. В этом году пока дороже всего стоил ремонт застрахованного по каско клиентом из Пензенской области Chery Tiggo 4/Pro 2024 года выпуска — за устранение на СТОА последствий града страховщик оплатил около 240 тыс. рублей. Но процесс урегулирования страховых событий последних недель еще продолжается, и не исключено, что этот год побьет рекорды предыдущих лет.

Ущерб от града, как подсчитали в Росгосстрахе — самый частый повод для обращения клиентов с полисами каско после непогоды, на это явление приходится две трети заявлений от пострадавших по риску "стихийные бедствия" (60% в 2023 году, 67% в 2024-м и 64% в 2025-м). Последствия града и самые затратные в плане ремонта, поскольку порой необходима полная покраска автомобиля и замена стекол, капотов и багажников. На втором месте — различные последствия сильного ветра, ставшего причиной падения на машины деревьев и тяжелых предметов, на третьем — заливы и подтопления.

"Климатические изменения расширяют географию и сезонность стихийных бедствий, а недавние аномальные ливни, крупный град и ураганные ветра не только на юге, но и в центральной России только подтверждают этот тренд. Если раньше автовладельцы в некоторых регионах могли не задумываться о защите от града или наводнений, то теперь эти риски становятся актуальными для всех, — отмечает Людмила Юсова. — Например, в 2023 году в пятерку лидеров по обращениям клиентов по каско после непогоды входили Кемеровская, Новосибирская, Нижегородская, Ростовская и Сахалинская области — на них пришлось почти половина страховых случаев по риску "стихийные бедствия". В 2024-м в топ-5 были другие регионы: Липецкая область, Москва, Татарстан, Новосибирская область и Ставропольский край. Там зафиксирована треть страховых случаев, вызванных неблагоприятными природными явлениями. В этом году пока больше всего обращений из Томской, Ростовской, Кемеровской, Московской и Новгородской областей. Причем, если судить по количеству обращений, которые мы уже получили за первые 7 месяцев, можно предположить, что пострадавших от стихии автомобилистов в этом году будет больше, чем в предыдущие два года".