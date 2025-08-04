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Страхование Финансы

Летний детский травматизм: как родители защищают детей с помощью технологий и страховок

САМАРА. 4 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Лето — период не только отдыха, но и повышенных рисков для детей. Согласно совместному исследованию сервиса Moneyplace (экосистема Контур) и Страхового Дома ВСК, в теплый сезон 42% страховых случаев происходит с детьми. При этом родители активно скупают GPS-трекеры — продажи таких устройств выросли вдвое по сравнению с началом года.

Летом почти половина несчастных случаев происходит с детьми. Чаще всего травмируются мальчики, самый опасный возраст — 8-12 лет. В летний период доля различных происшествий с детьми достигает 42% от общего числа фиксируемых инцидентов с застрахованными от несчастных случаев. В сезон дальних поездок в лагеря и на спортивные сборы родители скупают на маркетплейсах GPS-трекеры, чтобы отслеживать местонахождение ребенка: спрос на них вырос вдвое. Об этом говорится в совместном исследовании сервиса по аналитике продаж на маркетплейсах Moneyplace (входит в экосистему для бизнеса Контур) и Страхового Дома ВСК.

С апреля по июнь 2025 года россияне приобрели на маркетплейсах свыше 100 тысяч GPS-трекеров, что почти в 2 раза больше, чем в первом квартале этого года. Уже весной спрос на такие устройства превысил предложение, продажи продолжают оставаться высокими и в июле. Чаще всего пользователи заказывают GPS-брелоки по цене 1,7 тыс. руб., которые можно прикрепить на рюкзак ребенка. В общей сложности весной-летом на гаджеты для безопасности потрачено свыше 248 млн руб.

Наибольшее число страховых событий, связанных с несчастными случаями среди детей, происходит с участием мальчиков −72%. Самые распространенные происшествия — травмы, включая переломы, ушибы и ожоги. Нередко это случается при занятиях спортом, катании на велосипеде и самокате. На детей в возрасте 8-12 лет приходится 50% происшествий, это самая высокая доля. На втором месте категория 13-17 лет — 39%. Существенно меньше инцидентов происходит с непоседами 4-7 лет (9,5%), еще реже — с малышами до 3 лет (1,6%). При этом самый опасный летний месяц, когда происходит больше всего неурядиц с детьми и подростками— июнь (39% случаев); в июле — 28% происшествий, в августе — 33%.

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судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

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