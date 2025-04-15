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Страхование Финансы

Число россиян, планирующих детей до 24 лет упало до 4%, ключевым стимулом стала стабильность экономики и своя жилплощадь: исследование ВСК

САМАРА. 15 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Дети — хороший мотиватор к личным достижениям, особенно для молодых людей с высоким уровнем дохода. Средний возраст, когда россияне готовы заводить детей, составляет 32 года, а ключевыми стимулами для расширения семьи являются карьера, стабильность в экономике и наличие собственной жилплощади. К такому выводы пришли в Страховом Доме ВСК по результатам исследования об отношении современной молодежи к детям.*

По оценкам Страхового Дома ВСК, большинство современной российской молодежи считает, что дети совершенно не мешают самореализации, а даже наоборот, мотивируют к ней. Таково мнение 34% респондентов. Особенно часто к такому ответу склоняется более "возрастная" группа молодых людей (25-34 года) (42,5% в данной возрастной категории), а также россияне с высоким доходом (46,5%).
Кроме того, женщины чаще мужчин считают, что рождение детей даст новый импульс к саморазвитию (37,5% против 30%). Самая высокая доля молодых людей, по мнению которых дети могут помешать карьерному и личностному росту, среди мужчин (36% респондентов-мужчин выбрали такой вариант ответа), людей с низким уровнем дохода (60% опрошенных в данной категории), а также жителей Санкт-Петербурга (47% молодых респондентов в регионе).

За последний год увеличился средний возраст, в котором молодые россияне планируют завести ребенка — с 30 лет в прошлом году до 32 лет в 2025 году. Этот показатель характерен для всех возрастных категорий, гендерных и социальных групп. В целом, большинство молодежи готовятся к расширению семьи в возрасте 25-34 лет — об этом сообщили почти 54% респондентов (51% годом ранее). Яркая тенденция 2025 года — сокращение числа россиян, планирующих стать родителями до 24 лет, их доля снизилась с 13% в прошлом году до 4% в 2025 году.

В числе ключевых стимулов для того, чтобы завести детей, россияне отметили:

  • возможность иметь стабильную работу (39% респондентов);
  • отсутствие проблем в экономике (36%);
  • наличие квартиры (покупка при помощи ипотеки или собственных накопленных средств) (31%);
  • налаженная личная жизнь — когда рядом есть надежный партнер, который поможет организовать быт (30%);
  • успешная карьера (25%).

Примечательно, что для мужчин более важным фактором является карьера, а для женщин — стабильность экономики.

Среди жителей крупных городов самая высокая доля тех, кто планирует рождение ребенка до 24 лет — в Омской области (более 60%). Не раньше 35-44 лет собираются заводить детей в основном жители Татарстана (40% респондентов в регионе), Ростова-на-Дону и Воронежа (по 33%).

*Исследование проводилось в формате онлайн опроса среди респондентов 18-44 лет (мужчин и женщин) в Москве и городах-миллионниках. При ответе на некоторые вопросы респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа.

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