ВСК выяснил, чем россияне займутся на майских каникулах: Китай потеснил Турцию, а Беларусь — Таиланд и Эмираты

На майские праздники россияне предпочитают Китай и Турцию, а Таиланд в этом году стал менее популярным, чем Беларусь — к такому выводу пришли аналитики Страхового Дома ВСК. На путешествия по стране приходится около 9% оформленных полисов, еще 13% — на поездки в ближайшее зарубежье.
На майские праздники в 2025 году самыми востребованными направлениями для путешествий стали:
- Китай — 55% полисов страхования путешественников (для сравнения, 12% в прошлом году)
- Турция — 12% (для сравнения, 1 место с 27% полисов в прошлом году)
- Россия — 9% (для сравнения, 17% в прошлом году)
- Египет — 6% (не вошел в топ-5 в прошлом году)
- Беларусь — 6% (не входила в топ-5 в прошлом году)
Также примечательно, что в этом году россияне также не проявили интерес к традиционно популярным поездкам в ОАЭ (7% поездок на майские в прошлом году) и в Таиланд (19% полисов на майские праздники в прошлом году).
В 2025 году на майские праздники в путешествия отправятся одинаковое число мужчин и женщин. При этом, все больше россиян предпочитают отдыхать по одиночке (51%, против 48% полисов в прошлом году) или парами (39%, против 37% в прошлом году). Реже отдыхают большими компаниями по 3-4 человека (суммарно 10%).
Активный отдых, включающий различные виды спорта предпочитают только 3% россиян. При этом, почти все из них — женщины.
Половина отдыхающих в майские праздники планируют мини-отпуск — до 1 недели. Почти треть собирается отдыхать 8-10 дней, и только 19% — от 11 дней и более.
Последние комментарии
Здорово, что жители Санкт-Петербурга всё больше понимают важность страхования автомобилей. Удивительно, как быстро китайские бренды становятся популярными, особенно на фоне снижения интереса к Toyota.
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая