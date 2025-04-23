16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
ВСК выяснил, чем россияне займутся на майских каникулах: Китай потеснил Турцию, а Беларусь — Таиланд и Эмираты Страховой Дом ВСК третий год подряд поддержал участников Junior PayTech Forum 2025 Елена Набатчикова из ВСК рассказала, как удержать клиентов в условиях увеличенных сроков ремонта на СТОА "Россгосстрах": самые аварийные улицы России носят советские названия ВСК поддержит турнир Игоря Акинфеева по киперболу

Страхование Финансы

ВСК выяснил, чем россияне займутся на майских каникулах: Китай потеснил Турцию, а Беларусь — Таиланд и Эмираты

САМАРА. 23 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 24
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

На майские праздники россияне предпочитают Китай и Турцию, а Таиланд в этом году стал менее популярным, чем Беларусь — к такому выводу пришли аналитики Страхового Дома ВСК. На путешествия по стране приходится около 9% оформленных полисов, еще 13% — на поездки в ближайшее зарубежье.

На майские праздники в 2025 году самыми востребованными направлениями для путешествий стали:

  • Китай — 55% полисов страхования путешественников (для сравнения, 12% в прошлом году)
  • Турция — 12% (для сравнения, 1 место с 27% полисов в прошлом году)
  • Россия — 9% (для сравнения, 17% в прошлом году)
  • Египет — 6% (не вошел в топ-5 в прошлом году)
  • Беларусь — 6% (не входила в топ-5 в прошлом году)

Также примечательно, что в этом году россияне также не проявили интерес к традиционно популярным поездкам в ОАЭ (7% поездок на майские в прошлом году) и в Таиланд (19% полисов на майские праздники в прошлом году).

В 2025 году на майские праздники в путешествия отправятся одинаковое число мужчин и женщин. При этом, все больше россиян предпочитают отдыхать по одиночке (51%, против 48% полисов в прошлом году) или парами (39%, против 37% в прошлом году). Реже отдыхают большими компаниями по 3-4 человека (суммарно 10%).

Активный отдых, включающий различные виды спорта предпочитают только 3% россиян. При этом, почти все из них — женщины.

Половина отдыхающих в майские праздники планируют мини-отпуск — до 1 недели. Почти треть собирается отдыхать 8-10 дней, и только 19% — от 11 дней и более.

Гид потребителя

Последние комментарии

Максим Гусев 30 сентября 2024 12:08 Geely стала самой страхуемой маркой по Каско в Самарской области летом 2024 года

Здорово, что жители Санкт-Петербурга всё больше понимают важность страхования автомобилей. Удивительно, как быстро китайские бренды становятся популярными, особенно на фоне снижения интереса к Toyota.

Юлия Багрянцева 22 июля 2015 12:45 Самарский страховщик "Компаньон" лишился лицензии

Что делать клиентам?

Алексей Огиенко 20 июля 2015 15:46 Самарский страховщик "Компаньон" лишился лицензии

Как быть клиентам? Что нужно делать?

Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4