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Страхование Финансы

13% обращений по страхованию от несчастных случаев поступает от ипотечных заемщиков

САМАРА. 26 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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По оценкам Страхового Дома ВСК, минимум 13% обращений по страхованию от несчастных случаев и болезней (НС) приходится на ипотечных заемщиков. Треть происшествий в структуре обращений по ипотечному страхованию связана с несчастными случаями, а регионы-лидеры по количеству страховых событий — Краснодар и Уфа.

Страхование жизни и здоровья является не обязательным, но рекомендованным продуктом при оформлении ипотеки. По оценкам Страхового Дома ВСК, 67% обращений ипотечных заемщиков по НС связаны с диагностированием критических заболеваний, еще 33% приходится на несчастные случаи.

Самыми распространенными причинами потери трудоспособности по заболеваниям являются онкологические (12% обращений ипотечных заемщиков) и сердечно-сосудистые (6%), а также отёк мозга (4%), травмы, полученные в ДТП (3%).

Помимо Москвы (18%) и Санкт-Петербурга (4,5%) регионами-лидерами по числу происшествий с ипотечными заемщиками являются:

  1. Краснодар (4%)
  2. Уфа (4%)
  3. Ростов-на-Дону, Тюмень, Новосибирск (по 3,5%)
  4. Владивосток (3%)
  5. Ижевск (2,3%)

Одна из крупных компенсаций на закрытие ипотечного займа — 13,6 млн рублей — была выплачена клиентке, получившей смертельную травму во время катания на гироскутере. Еще 10 млн рублей были выплачены жителю Москвы, когда ему присвоили вторую группу инвалидности.

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судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

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