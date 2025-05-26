13% обращений по страхованию от несчастных случаев поступает от ипотечных заемщиков

По оценкам Страхового Дома ВСК, минимум 13% обращений по страхованию от несчастных случаев и болезней (НС) приходится на ипотечных заемщиков. Треть происшествий в структуре обращений по ипотечному страхованию связана с несчастными случаями, а регионы-лидеры по количеству страховых событий — Краснодар и Уфа.
Страхование жизни и здоровья является не обязательным, но рекомендованным продуктом при оформлении ипотеки. По оценкам Страхового Дома ВСК, 67% обращений ипотечных заемщиков по НС связаны с диагностированием критических заболеваний, еще 33% приходится на несчастные случаи.
Самыми распространенными причинами потери трудоспособности по заболеваниям являются онкологические (12% обращений ипотечных заемщиков) и сердечно-сосудистые (6%), а также отёк мозга (4%), травмы, полученные в ДТП (3%).
Помимо Москвы (18%) и Санкт-Петербурга (4,5%) регионами-лидерами по числу происшествий с ипотечными заемщиками являются:
- Краснодар (4%)
- Уфа (4%)
- Ростов-на-Дону, Тюмень, Новосибирск (по 3,5%)
- Владивосток (3%)
- Ижевск (2,3%)
Одна из крупных компенсаций на закрытие ипотечного займа — 13,6 млн рублей — была выплачена клиентке, получившей смертельную травму во время катания на гироскутере. Еще 10 млн рублей были выплачены жителю Москвы, когда ему присвоили вторую группу инвалидности.
Последние комментарии
Здорово, что жители Санкт-Петербурга всё больше понимают важность страхования автомобилей. Удивительно, как быстро китайские бренды становятся популярными, особенно на фоне снижения интереса к Toyota.
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая