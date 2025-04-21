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Страхование Финансы

Зумеры водят аккуратнее родителей, Краснодар – столица лихачей: аналитика ВСК

САМАРА. 21 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В первом квартале 2025 года уровень аварийности на российских дорогах уменьшился на 49% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, но Краснодарский край обогнал Москву по количеству автомобильных аварий — к такому выводу пришли аналитики Страхового Дома ВСК. Владельцы автомобилей LADA реже становились виновниками ДТП, а Toyota — чаще.

Наибольшее количество ДТП в 1 квартале 2025 года зафиксировано в Краснодарском крае (5,4%), Москве (5,2%), Московской области (3,9%), Новосибирской области (2,8%) и Республике Башкортостан (2,5%).

Чаще других участниками ДТП становились владельцы автомобилей ВАЗ (16%), Toyota (8,3%), Hyundai (6,1%), ГАЗ (6%), Kia (5,2%) и Renault (4%). При этом, в сравнении с прошлым годом доля ДТП с участием владельцев LADA сократилась на 2 п. п. (14% в 1 квартале 2024 года), а с владельцами Toyota, наоборот, выросла на 0,6 п. п. (7,7% в 1 квартале 2024 года). Больше других рискуют на дороге водители моделей Granta (4%), Solaris (2,6%), Rio (2,5%) и Logan (1,7%). Доля китайских брендов в общей структуре аварийности за год увеличилась с 4% до почти 7%.

Мужчины остаются самыми опасными автолюбителями, по их вине произошло 83% дорожных аварий, а число женщин-виновниц ДТП составляет всего 17%. При этом, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года женщины становились инициаторами дорожных происшествий на 4 п. п. чаще (13% в 1 квартале 2024 года). Также в 2025 году выросла доля происшествий на дороге из-за представителей корпоративных автопарков (такси, каршеринга, сервисов доставки и пр.) — с 18% в 1 квартале 2024 года до 20% в 1 квартале 2025 года.

По данным Страхового Дома ВСК, самой "опасной" на дорогах возрастной группой остаются водители в возрасте 30-40 лет — на них приходится 29% происшествий по ОСАГО. Молодежь, напротив, можно назвать самыми аккуратными автомобилистами — всего 15% ДТП по ОСАГО.
 

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