"Росгосстрах" застраховал выставку художественных работ, созданных в 1945 году

Компания "Росгосстрах" застраховала экспонаты выставки "СОРОК ПЯТЬ СОРОК ПЯТОГО. Искусство радости", открывшейся в канун 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Музее В. А. Тропинина и московских художников его времени. В экспозицию вошли 45 произведений живописи, графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства, созданных в 1945 году и отражающих особую атмосферу возвращения к мирной жизни.

"Несмотря на тяжелое послевоенное время, разруху, голод, невосполнимые потери, люди были полны надежд. Победа возвращала веру в будущее, наполняла художников дыханием новой мирной жизни, рождала в них силу создавать для народа "искусство радости", — говорит директор Музея В. А. Тропинина Анна Попова.

На выставке представлены работы Игоря Грабаря, Александра Дейнеки, Петра Кончаловского, Петра Петровичева, Аркадия Пластова, Владимира Соколова и других художников из коллекций 13 российских музеев и 9 частных собраний. Как отмечает куратор выставки, коллекционер Дмитрий Поликарпов, большую часть экспонатов посетители музея Тропинина увидят впервые или после длительного перерыва.

"Гости выставки познакомятся с подлинными шедеврами графики Татьяны Мавриной, посвященной Москве 1945 года, увидят радостные и полные света этюды Аркадия Пластова к картине "Сенокос", яркие цветы Игоря Грабаря и Петра Петровичева. Перед зрителем откроется галерея портретов кисти Петра Кончаловского и Александра Герасимова — лица людей наступающего мирного времени", — рассказал коллекционер.

Все экспонаты выставки "СОРОК ПЯТЬ СОРОК ПЯТОГО. Искусство радости" обеспечены страховой защитой на условиях "от всех рисков" на случай их утраты или повреждения в период перевозки и экспонирования. Общая сумма ответственности "Росгосстраха" по договору составляет 115,9 млн рублей.

"Мы рады, что именно нашей компании доверили страховую защиту произведений этой необычной выставки, приуроченной к 80-летию Победы и объединившей разножанровые работы выдающихся советских художников, — говорит директор Департамента страхования непромышленных рисков "Росгосстраха" Анна Стражиц. — Особенность этого контракта в том, что нужно было оформить сразу 13 полисов страхования музейных ценностей — поскольку экспонаты для выставки передали разные музеи и частные коллекционеры. В то же время надо отметить, что "Росгосстрах" обладает богатым опытом страхования произведений искусства, музейных экспонатов и объектов исторического наследия. Мы прекрасно осознаем их ценность и важность для владельцев и общественности. И готовы в полной мере выполнить свои обязательства по договору и обеспечить его сопровождение на всех этапах сотрудничества на высоком уровне".