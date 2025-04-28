"Росгосстрах" и "Москвич" подберут для клиентов оптимальный вариант страхования

"Росгосстрах" присоединился к программе страхования московского автозавода "Москвич". Партнерство позволит подобрать для владельцев авто этой популярной отечественной марки оптимальный вариант финансовой защиты по доступной цене и высокое качество обслуживания и ремонта при наступлении страхового случая.

"Первые полисы каско на "Москвич" мы оформили почти сразу после того, как в конце 2022 года автозавод возобновил свою работу, и машины начали поступать в продажу в дилерской сети. С тех пор число застрахованных "Росгосстрахом" автомобилей всех моделей этой марки постоянно увеличивалось. В 2024 году мы застраховали в 2,7 раза больше "Москвичей", чем в 2023-м, а за первый квартал этого года — уже почти треть от прошлогоднего количества, — рассказывает директор Департамента по работе с автобизнесом "Росгосстраха" Алексей Бородин. — После включения "Росгосстраха" в программу страхования московского автозавода "Москвич" наше партнерство вышло на новый уровень, что положительно отражается на стоимости владения автомобилем и добавляет ощущение уверенности на дороге водителям за рулем "Москвича".

Страховая программа предусматривает индивидуальный подход к каждому владельцу "Москвича". В покрытие полиса входит полный набор актуальных рисков: угон, ущерб в результате ДТП, стихийных бедствий, противоправных действий третьих лиц и т. п. Кроме того автовладелец может подобрать под свои потребности дополнительные опции и сервисные услуги. При наступлении страхового события клиенту будет обеспечена оперативная поддержка, а качественный ремонт на дилерской станции техобслуживания возможен без промежуточного посещения офиса "Росгосстраха" — заявление и все необходимые для урегулирования документы можно подать дистанционно, а также самостоятельно провести фотофиксацию повреждений.

"Масштабная сеть присутствия "Росгосстраха" позволяет нам предоставлять страховую защиту владельцам автомобилей "Москвич" буквально по всей стране, а широкая география и удобное расположение дилерских центров нашего партнера обеспечивает им восстановительный ремонт и обслуживание высокого качества в полном соответствии со стандартами бренда", — подчеркивает Алексей Бородин.

Статистика "Росгосстраха" показывает, что владельцев "Москвичей" можно отнести к категории аккуратных водителей. В основном в компанию они обращаются с не самыми серьезными повреждениями — средняя сумма выплаты по страховому событию составляет около 110 тыс. рублей. Но было и несколько случаев, когда после аварии экспертиза подтверждала конструктивную гибель автомобиля. И собственники получали по полису каско полную страховую сумму.