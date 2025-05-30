Житель Жигулевска ограбил соседку, свозил знакомую в путешествие и сядет на 2 года

В Жигулевске осужден мужчина, который на вырученные от грабежа средства свозил свою подругу в туристическую поездку, сообщает прокуратура Самарской области.

53-летний, безработный, ранее судимый житель Жигулевска в июне 2024 г., находясь в состоянии алкогольного опьянения, ударил 67-летнюю соседку и сорвал с нее золотые серьги и цепочки.

Награбленное общей стоимостью 62 тыс. руб. он сдал в ломбард, а вырученные деньги потратил с подругой на туристическую поездку в Татарстан.

Похищенное имущество было изъято полицейскими из ломбарда и возращено потерпевшей.

Суд с учетом мнения прокурора назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы на срок два года с отбыванием в исправительной колонии общего режима.