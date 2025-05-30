16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Житель Жигулевска ограбил соседку, свозил знакомую в путешествие и сядет на 2 года Экс-полицейского из Самары обвиняют в хищении 1,2 млн рублей В Самаре возбудили уголовное дело в отношении военного, подозреваемого в мошенничестве Начальника службы безопасности "Био-Тона" обвинили в смерти коллеги В Самаре расследуют странную выдачу разрешений на водопользование

Преступления Происшествия

Житель Жигулевска ограбил соседку, свозил знакомую в путешествие и сядет на 2 года

ЖИГУЛЕВСК. 30 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 58
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Жигулевске осужден мужчина, который на вырученные от грабежа средства свозил свою подругу в туристическую поездку, сообщает прокуратура Самарской области.

53-летний, безработный, ранее судимый житель Жигулевска в июне 2024 г., находясь в состоянии алкогольного опьянения, ударил 67-летнюю соседку и сорвал с нее золотые серьги и цепочки.

Награбленное общей стоимостью 62 тыс. руб. он сдал в ломбард, а вырученные деньги потратил с подругой на туристическую поездку в Татарстан.

Похищенное имущество было изъято полицейскими из ломбарда и возращено потерпевшей.

Суд с учетом мнения прокурора назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы на срок два года с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Гид потребителя

Последние комментарии

Вера Корн 16 февраля 2025 10:14 Стало известно, где могут быть части тел экс-главы Самары Виктора Тархова и его супруги

Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.

Sky_ KoT 06 февраля 2025 05:21 Внучку экс-мэра Самары Виктора Тархова задержали по подозрению в его убийстве

Весёлая семейка🙂

Οлеся Κнязева 10 декабря 2024 09:52 Многодетная мать из Самары продала право на отцовство пяти мигрантам

Чтобы эту мразь черти в аду драли

Brad Richardson 09 декабря 2024 11:13 Силовики задержали экс-главу ОРЧ СБ ГУ МВД России по Самарской области Евгения Мадова

Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.

comings Владимир 06 декабря 2024 13:23 Гендиректора самарской фирмы обвиняют в невыплате зарплат

Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1