Житель Жигулевска ограбил соседку, свозил знакомую в путешествие и сядет на 2 года

В Жигулевске осужден мужчина, который на вырученные от грабежа средства свозил свою подругу в туристическую поездку, сообщает прокуратура Самарской области.
53-летний, безработный, ранее судимый житель Жигулевска в июне 2024 г., находясь в состоянии алкогольного опьянения, ударил 67-летнюю соседку и сорвал с нее золотые серьги и цепочки.
Награбленное общей стоимостью 62 тыс. руб. он сдал в ломбард, а вырученные деньги потратил с подругой на туристическую поездку в Татарстан.
Похищенное имущество было изъято полицейскими из ломбарда и возращено потерпевшей.
Суд с учетом мнения прокурора назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы на срок два года с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
Последние комментарии
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы