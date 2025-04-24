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Страхование Финансы

Каждый второй россиянин младше 35 лет верит в светлое будущее, центры позитива - Воронеж, Краснодар и Омск

САМАРА. 24 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Больше половины современной молодежи связывают свое будущее с положительными ассоциациями — к такому выводу пришли в Страховом Доме ВСК по результатам собственного исследования.* Причем, за последний год этот показатель стал выше — 55% (против 47% в 2024 году).

По данным Страхового Дома ВСК, большинство российской молодежи связывает свое будущее с позитивными факторами — спокойствием и миром (9%), счастьем и радостью (9%), осуществлением целей (9%), процветанием (4%), беззаботностью (4%) и т. д.

Причем, девушки настроены к своему будущему гораздо оптимистичней (65% против 42,5% среди парней). Также позитивное мышление более характерно для молодежи до 24 лет — 57% верят в светлое будущее (для сравнения, 54% в группе старше 25 лет).

Важным аспектом позитива является высокий доход (76% россиян в данной категории рассуждают о будущем с энтузиазмом). Примечательно, что самая высокая доля пессимистично настроенных россиян среди представителей среднего класса. Так, 5% из них считают, что в будущем их ожидают трудности, 6% в целом испытывают тревожность, рассуждая о "завтрашнем дне", 3% опасаются плохого заработка. Молодые люди с низким доходом, напротив, верят, что со временем их ожидает реализация поставленных целей (20%) и увлекательная жизнь (20%), полная ярких впечатлений (20%).

В топ-5 российских регионов с самой "счастливой" молодежью, согласно исследованию ВСК, вошли:

  1. Воронеж (95% позитивно настроенной молодежи)
  2. Краснодар (86%)
  3. Омск (75%)
  4. Москва (63%)
  5. Казань (62%)

Самое большое количество скептиков среди молодежи проживает в Санкт-Петербурге (37% смотрят в будущее с позитивом), Уфе (30%) и Новосибирске (25%).

В каждом регионе есть свои характерные особенности. Так, большинство молодых жителей Ростова-на-Дону верят в беззаботное будущее (37,5%), Воронежа — пребывают в ожидании богатства (33,5%), а Краснодара уверены в спокойной и мирной взрослой жизни (28,5%), а омичи живут в ожидании ярких событий (25%).

*Исследование проводилось в формате онлайн опроса среди респондентов 18-34 лет (мужчин и женщин) в Москве и городах-миллионниках. При ответе на вопросы респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа.

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судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

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