Страховой Дом ВСК третий год подряд поддержал участников Junior PayTech Forum 2025

18 апреля завершился пятый по счету Junior PayTech Forum 2025 — ежегодная конференция, организованная Финтех Хабом Банка России совместно с Национальной Системой Платежных Карт (НСПК). В этом году число заявок от студентов для участия в учебной программе "Финансовые технологии и сервисы платежной системы" выросло на 60%.

Общее число заявок на участие составило почти 1,9 тыс. Студенты работали над проектами 6 месяцев. В ходе курса Страховой Дом ВСК провел лекции по страховому бизнесу и открытым API в рамках взаимодействия страховых компаний с медицинскими организациями. По результатам курса было отобрано 29 проектов. В этом году работы участников были представлены в рамках трех треков — "премьер-лига" (для новичков форума), "мастер-лига" (для более опытных участников) и "Финансовые игры" (отдельный конкурс интерактивных проектов для повышения финансовой грамотности).

В состав экспертного жюри, оценивающего лучшие работы участников, вошли представители ЦБ, НСПК, топ менеджеры крупнейших финансовых организаций, в том числе член Совета директоров Страхового Дома ВСК Ольга Сорокина.

Приз за первое место получила Инна Синичева с сервисом "Собафан", реализованным в виде мобильного приложения. Платформа является посредником между владельцами домашних животных и представителями зообизнеса и, в рамках системы быстрых платежей, передает пользователю платёжную ссылку для оплаты услуг для питомцев в один клик.

Страховой Дом ВСК наградил Анну Пахомову с проектом "Гибкое КАСКО", цель которого — адаптировать условия страхования под индивидуальные потребности и финансовые возможности водителей в автопутешествиях и деловых поездках. Сервис также реализован в виде мобильного приложения, на базе которого будут происходить все операции — от регистрации пользователя до оплаты и получения страхового полиса, а также оформления страховых случаев при необходимости.

Целью образовательной программы Junior PayTech Forum является поиск талантов среди молодежи, поддержка новых передовых идей и проектов в области FinTech.

"Junior PayTech Forum стал эффективной площадкой для взаимодействия между компаниями, вузами и талантливой молодежью со всей страны. Который год ребята делятся своими креативными идеями и проектами, которые в перспективе способны сделать финансовую отрасль еще более технологичной. Для студентов — это возможность не только расширить собственные знания, обменяться опытом и идеями с другими участниками, презентовать собственный проект, но в будущем стать частью команды крупнейших финансовых организаций страны", — отметила Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК.