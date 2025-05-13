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Страхование Финансы

Логистическая отрасль вошла в тройку самых активных потребителей услуг добровольного медицинского страхования

САМАРА. 13 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Большинство игроков рынка включают в ДМС амбулаторное обслуживание, экстренную и плановую госпитализацию, стоматологию и страхование от несчастных случаев, говорится в обзоре Страхового Дома ВСК и ПЭК, подготовленном совместно с "FM Logistic Россия" и "Мэйджор Карго Сервис".

За январь–апрель 2025 года наибольший спрос на добровольное медицинское страхование (ДМС) продемонстрировали компании производственной отрасли — на их долю пришлось 30% от всех оформленных договоров, согласно данным Страхового Дома ВСК. На втором месте — IT и технологии (20%), третье поделили финансово-банковский и транспортно-логистический сегменты (15%). На остальные отрасли пришлось 20% от совокупного спроса. "Транспортно-логистический сектор традиционно характеризовался низким уровнем добровольного медицинского страхования сотрудников. В то же время именно эта отрасль особенно остро сталкивается с кадровым дефицитом, что ставит перед компаниями задачу не только привлечения квалифицированных специалистов, но и обеспечения их быстрого выздоровления и возвращения к работе в случае болезни. Всё это делает данный сегмент одним из наиболее динамично развивающихся", — отметила Александра Дунаева, директор по продукту Блока Медицина Страхового Дома ВСК.

"В условиях дефицита кадров ДМС становится преимуществом для многих компаний, которое позволяет им оставаться привлекательным на рынке труда, именно поэтому бизнес все чаще подключается к этой категории страхования", — подчеркнула Мария Шиповалова, директор по персоналу и коммуникациям FM Logistic в России.

Сегодня логистический сектор демонстрирует максимальный охват — игроки рынка оформляют по таким программам более 90% сотрудников, говорится в обзоре.

"Большинство транспортно-логистических компаний включают в ДМС амбулаторное обслуживание, экстренную и плановую госпитализацию, стоматологию и страхование от несчастных случаев. Часто наполнение полиса также зависит от региона и категории персонала", — отмечает Дарья Самойлова, руководитель управления персонала ПЭК: LTL (компания подключила добровольное медицинское страхование с начала 2025 года).

Согласно исследованию, многие игроки рынка предпочитают оформлять программы добровольного медицинского страхования через 3-12 месяцев с момента трудоустройства сотрудников.

По словам Максима Сафронова, руководителя HR-службы "Мэйджор Карго Сервис", экономически эффективнее всего регистрировать полисы через год работы сотрудника: страховые премии, уплаченные за работников с таким стажем, могут быть учтены в составе расходов, что оптимизирует налоговую нагрузку на бизнес.

Один из ключевых критериев при выборе партнера в этом направлении — прозрачность тарифов, отсутствие "скрытых" условий, а также соотношение стоимости и набора ДМС-услуг, отметил он. Кроме того, важна обширная география покрытия клиник с охватом в городах-миллионниках, а также скорость реагирования: в течение часа для экстренных ситуаций (скорая помощь, госпитализация, острая зубная боль), 72 часа — в остальных случаях, подчеркнула Дарья Самойлова.

Во всех отраслях, где человеческий ресурс — основа бизнеса, ДМС становится не просто бенефитом, а инструментом минимизации рисков и повышения лояльности персонала, резюмировали участники обзора.

Гид потребителя

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