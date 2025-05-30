Экс-полицейского из Самары обвиняют в хищении 1,2 млн рублей

В Самаре отправили в суд уголовное дело бывшего заместителя начальника МО МВД России, обвиняемого в превышении полномочий и хищении имущества. Об этом сообщает региональное СУ СК.
По версии следствия, в 2024 г. полицейский незаконно завладел банковской картой потерпевшего и снял с нее более 1,2 млн рублей.
Подозреваемый признал вину и возместил ущерб.
Судя по фабуле дела, речь идет о замначальнике отдела МВД "Клявлинский" Тимофее Осипове. По данным портала, он был задержан 17 февраля. Источники говорят о том, что речь может идти о незаконном пользовании картой мужчины, отправившегося на СВО.
Последние комментарии
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы