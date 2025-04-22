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"Россгосстрах": самые аварийные улицы России носят советские названия

САМАРА. 22 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Большинство аварий в городах России происходит на улицах, которые носят советские названия, подсчитали в компании "Росгосстрах", изучив обращения автомобилистов по полисам ОСАГО. Из десяти самых распространенных топонимов, которые фигурируют в заявлениях клиентов страховщика о ДТП, лишь один не ассоциируется с коммунистическим периодом в истории нашей страны — это улица Центральная.

Лидером же являются улицы, проспекты и шоссе, носящие имя вождя мирового пролетариата Владимира Ленина. В статистике аварийности водителей с полисом ОСАГО от "Росгосстраха" Ленин занимает первое место — 3,34% ДТП в 2024 году и первом квартале этого года. На втором месте с заметным отрывом от остальных — улицы Советские (2,13%). Замыкают тройку улицы и проспекты Мира (1,19%).
Далее следуют варианты наименований, относящихся к Октябрьской революции 1917 года (1,16%).

Другие названия упоминаются в заявлениях автомобилистов гораздо реже. Это улицы и проспекты Победы (0,83), Комсомольские (0,76%), Кирова (0,7%), Гагарина (0,67%), Карла Маркса (0,61%) и, наконец, Центральные (0,55).

"Безусловно, названия городских улиц сами по себе не влияют на вероятность попадания в ДТП — гораздо более важную роль играют протяженность маршрута, интенсивность трафика и состояние дорожного покрытия. Страховщики при оценке рисков для автомобилистов учитывают особенности населенных пунктов и районов проживания клиентов. В первую очередь используются все адреса, которые фиксируются в жизни клиента, внутренние данные по убыткам, — говорит куратор программ каско компании "Росгосстрах" Дмитрий Кузнецов. — В самом деле, одним из важных факторов в анализе риска является роль географической локации. Особенности населенных пунктов и районов, где живет клиент, различные демографические показатели, структура дорог, маршрут клиента, наличие камер наблюдения и другие схожие параметры сильно влияют как на вероятность наступления страхового события, так и на размер ущерба. Это помогает лучше персонализировать тарифы, делая добровольное автострахование более справедливым для автомобилистов".

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