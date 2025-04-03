"Росгосстрах" и Сравни: 67% россиян просят соседей присмотреть за своей дачей на время отсутствия

Больше половины российских дачников (59%) часто переживают за безопасность своего дома после отъезда. Еще 41% тревожатся о состоянии загородного жилья время от времени. При этом профилактической проверкой коммуникаций на даче ежегодно занимаются лишь 44% владельцев. Об этом говорят результаты исследования компании "Росгосстрах" и финансового маркетплейса Сравни¹.

Больше половины российских дачников (59%) часто переживают за безопасность своего дома после отъезда. Еще 41% тревожатся о состоянии загородного жилья время от времени. При этом профилактической проверкой коммуникаций на даче ежегодно занимаются лишь 44% владельцев. Об этом говорят результаты исследования компании "Росгосстрах" и финансового маркетплейса Сравни1.

Больше всего хозяев дач тревожат риски взлома и кражи имущества (75%), незакрытые окна или двери (43%), а также работающие электроприборы (42%). Кроме этого, у 31% россиян значительное беспокойство вызывают пожары в банях; невыключенные плиты, камины или печи заставляют переживать 29% респондентов*.

При этом четверть россиян не предпринимают никаких действий для снижения тревоги, а 23% полагаются на страховой полис. Каждый пятый совершает какие-то свои "успокоительные ритуалы" — фотографирует выключенные приборы, проверяет окна и двери в определенной последовательности. Системы видеонаблюдения и "умного дома" используют 19% респондентов. Кроме этого, две трети россиян просят соседей присмотреть за их дачами на время отсутствия. Однако не все готовы положиться на помощь окружающих — 54% время от времени связываются с соседями для проверки дома; 43% опрошенных, наоборот, полностью им доверяют, а 3% не уверены в их помощи вовсе и часто интересуются состоянием своего загородного жилья*.

О том, что с их дачами ничего серьезного в период длительного отсутствия пока не произошло, сообщили 76% опрошенных. В то же время почти четверти опрошенных повезло меньше: 67% из них признались, что стали жертвами взломов и краж, каждый пятый столкнулся с прорывами труб или замерзанием системы отопления, а 12% — с нападением диких животных.

Чтобы предупредить чрезвычайные ситуации, 44% владельцев дач проводят раз в год профилактические проверки электросети, отопления и бытовых приборов; 14% не занимаются такими мероприятиями вовсе. При этом большинство домов оснащено электричеством (95%) и водоснабжением (70%). Печное отопление используется в 41% случаев, а газ — в 40%*.

В настоящее время только 40% дачников прибегают к специальным мерам, чтобы уберечь загородное жилье от неприятностей. 58% из них отдают предпочтение видеонаблюдению, а 36% — сигнализации. При этом 74% готовы инвестировать в усиление безопасности дачи: 40% из них рассчитывают потратить на эти цели до 20 тысяч рублей, треть респондентов — 20-50 тысяч рублей, а каждый пятый — 50-100 тыс. рублей.

По результатам исследования, страховой полис в качестве меры финансовой стабильности рассматривает половина опрошенных респондентов. Примечательно, что каждый пятый принимает решение о страховании в зависимости от длительности своего отсутствия, а 18% имеют постоянную страховку. В части затрат 43% респондентов готовы потратить на страховку до 10 тысяч рублей ежегодно, каждый четвертый — от 10 до 20 тысяч рублей, а 13% — от 20 до 50 тысяч рублей.

"Наличие дачи — не только возможность сбежать от городской суеты, но и большая ответственность. Согласно опросу, многие владельцы испытывают тревогу, когда оставляют свою загородную недвижимость на долгое время без присмотра и думают о том, как обезопасить свой дом. В то же время только 18% страхуют имущество постоянно. А ведь частный сектор подвержен большему количеству рисков, чем жилье в многоэтажках. И риски эти более дорогостоящие — как, например, пожар, — говорит директор по развитию и андеррайтингу страхования имущества физических лиц "Росгосстраха Екатерина Зенченко. — В то же время в "Росгосстрахе" можно застраховать не только дом и дополнительные постройки — такие как баня, о сохранности которой переживает почти треть дачников, гараж, но и забор, и ландшафтный дизайн, и даже фонтан — если вдруг он есть на участке. Причем застраховать имущество можно как в комплексе, так и выбрать объекты на усмотрение владельца. Опция "гражданская ответственность" на небольшую сумму входит в основные продукты "Росгосстраха" по умолчанию, т. к. это способствует более качественной защите наших клиентов. В то же время мы настоятельно советуем своим клиентам увеличить сумму ответственности, особенно если по соседству с ними расположены дорогие коттеджи. В практике нашей компании есть немало примеров, когда причиной возгорания строений был как раз таки пожар на соседнем участке".

"Страхование дачи является важным шагом для защиты имущества и обеспечения вашего спокойствия. Дачный дом, как и любое другое жилье, подвержен рискам, таким как пожары, кражи или природные катаклизмы. Наличие страховки позволяет минимизировать финансовые потери в случае непредвиденных обстоятельств и обеспечивает возможность быстрого восстановления имущества. Кроме того, страхование дачи может включать ответственность перед третьими лицами, что также важно для защиты ваших интересов", — комментирует Владислав Головкин, директор по развитию страхового бизнеса в Сравни.

* Вопрос предполагал множественный выбор ответов

¹ Опрос проводился в феврале–марте 2025 года среди 2500 участников старше 20 лет. География — РФ