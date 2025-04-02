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Страхование Финансы

Новый уровень защиты: компания СберСтрахование начала страховать экраны подержанных смартфонов

САМАРА. 2 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Теперь владельцы даже подержанных смартфонов смогут застраховать их экраны: такую возможность предложила компания СберСтрахование. Оформление полиса происходит через специальное мобильное приложение, использующее искусственный интеллект для определения целостности экрана, автоматической идентификации марки и модели телефона, а также расчета оптимальной страховой суммы.

Страховка покрывает любые виды повреждений дисплея — от падений до ударов и прочих неприятностей. При наступлении страхового случая СберСтрахование обеспечит замену экрана оригинальными запчастями или компенсирует до 80% стоимости ремонта.

Приложение "Защита экрана смартфона" доступно в AppStore и RuStore. Процесс оформления полиса занимает несколько минут и включает три этапа: проверку сенсоров экрана, оценку состояния дисплея и оплату полиса. Искусственный интеллект приложения подберёт оптимальную страховую сумму, которую владелец сможет корректировать по своему усмотрению.

При наступлении страхового случая достаточно позвонить на номер 900. Оператор свяжет клиента с сервисным центром для согласования удобного времени и места ремонта.

"Смартфон давно стал неотъемлемой частью нашей повседневной жизни, хранящей важные данные, фото и многое другое. Мы хотим, чтобы люди могли пользоваться телефонами спокойно, зная, что их техника защищена. Возможность страхования экрана не нового телефона в цифровом формате — это действительно инновационное решение. Традиционно рынок страхует только новые гаджеты: онлайн-подтверждение состояния экрана перед оформлением полиса — непростая задача. Мы смогли решить ее с помощью искусственного интеллекта. Согласно нашим исследованиям, 70% всех поломок смартфонов связаны с повреждением экрана, ремонт которого может стоить до половины цены устройства. Теперь страхование экрана доступно любому владельцу — от тех, кто покупает детям первые гаджеты, до обладателей премиальных моделей", — рассказал старший вице-президент, руководитель блока "Управление благосостоянием" Сбербанка Руслан Вестеровский.

"Мобильный телефон нужен жителям регионов Поволжья для решения вопросов в самых разных сферах жизни: от общения с друзьями до обсуждения рабочих тем. Растущая важность гаджета для выполнения ежедневных задач повышает и потребность в надёжных решениях для защиты устройств. Экран смартфона — один из самых уязвимых элементов, который может получить повреждения в любой момент, независимо от того, новый это гаджет или уже давно в использовании. Продукт СберСтрахования помогает владельцам смартфонов избежать незапланированных затрат на ремонт. Полностью цифровой процесс оформления делает его удобным и доступным для широкого круга пользователей", — отметила заместитель председателя Поволжского банка Сбербанка Алла Косоухова.

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судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

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