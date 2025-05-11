Зонты, очки, шарфы: в дептрансе рассказали, что чаще всего теряют самарцы в транспорте

Топ-3 вещей, которые чаще всего забывают в общественном транспорте жители Самары, оказались зонты, очки, шарфы и головные уборы. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.

В ведомстве напомнили, куда обращаться забывчивым самарцам:

если вы потеряли свои вещи в автобусе, позвоните на "горячую линию": 8 (846) 207-70-11

если вы оставили свои вещи в вагонах трамвая, то узнать о их судьбе можно по телефону: 8 (846) 309-94-37

если вы оставили вещи в троллейбусе, то телефон для поиска "потеряшек": 8 (846) 309-94-38

если вы забыли свои вещи в метро (на станции или в поезде метрополитена), то обратитесь к дежурному по станции, который постарается вам помочь.

Найденные вещи хранятся на станции обнаружения в течении двух рабочих дней в помещении дежурного по станции.

В случае если в течение установленного срока хранения собственник вещи не будет установлен или сам не заявит о своем праве на вещь, то найденная вещь сдается в территориальное отделение полиции.

Телефон контакта: 8 (864) 227-93-14.