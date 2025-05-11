Зонты, очки, шарфы: в дептрансе рассказали, что чаще всего теряют самарцы в транспорте

Топ-3 вещей, которые чаще всего забывают в общественном транспорте жители Самары, оказались зонты, очки, шарфы и головные уборы. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.
В ведомстве напомнили, куда обращаться забывчивым самарцам:
- если вы потеряли свои вещи в автобусе, позвоните на "горячую линию": 8 (846) 207-70-11
- если вы оставили свои вещи в вагонах трамвая, то узнать о их судьбе можно по телефону: 8 (846) 309-94-37
- если вы оставили вещи в троллейбусе, то телефон для поиска "потеряшек": 8 (846) 309-94-38
- если вы забыли свои вещи в метро (на станции или в поезде метрополитена), то обратитесь к дежурному по станции, который постарается вам помочь.
Найденные вещи хранятся на станции обнаружения в течении двух рабочих дней в помещении дежурного по станции.
В случае если в течение установленного срока хранения собственник вещи не будет установлен или сам не заявит о своем праве на вещь, то найденная вещь сдается в территориальное отделение полиции.
Телефон контакта: 8 (864) 227-93-14.
Последние комментарии
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
У родителей нет информации ввели ли карантин в школе или нет, завтра 3 урока. И сегодня тоже уроки были, вот всё что мы знаем. Кто-то кого-то обманывает.
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???