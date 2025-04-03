Застраховать Изумрудный город: Страшиле — полис НС, Льву — программу ментальной поддержки

Одной из самых громких премьер начала года стала экранизация книги "Волшебник Изумрудного города". Накануне открытия нового туристического сезона эксперты Страхового Дома ВСК подсчитали, в какую сумму обошлись бы приключения героев книги при наличии страхового полиса.

Действие сюжета книги начинается с того, что небольшой фургон, в котором жила главная героиня Элли и её верный друг песик Тотошка, схватил внезапный вихрь и поднял высоко в воздух. Такое происшествие однозначно расценивается как разрушение дома от стихийного бедствия. Если бы родители Элли озаботились страхованием дома-фургона — а стоимость такой программы около 2 тысяч рублей — к выплате бы им полагалась страховая сумма в размере 250 тысяч рублей.

Перед перелетом в Волшебную страну девочке Элли было бы неплохо оформить полис страхования путешественников с посещением нескольких стран (например, Жевунов, Мигунов, Болтунов, Зелёной страны), что обошлось бы ей всего в 150 рублей за каждый день путешествия. Во время поездки она столкнулась с природными катаклизмами (во время похода в Розовую страну), заблудилась по дороге в Изумрудный город, переправлялись через опасную бурную реку, теряла волшебные туфельки. Если перечисленные ситуации квалифицировать как ущерб здоровью, утрату багажа, задержку перевозки и т. д., то Элли могла бы получить квалифицированную медицинскую помощь в путешествии и компенсировать дополнительные расходы, связанные с потерей личных вещей или времени во время перемещения между странами.

По мнению специалистов ВСК, при активном отдыхе стоит дополнительно приобрести полис от несчастных случаев, который пригодился бы во время похода через сонное поле маков, а также был бы прекрасной защитой от последствий встречи с людоедом, если бы он успел нанести девочке травму. Стоимость годового полиса — от 225 рублей, выплаты в зависимости от выбранной программы могут составить до 500 тысяч рублей.

При планировании прогулок по сказочным полям стоит включить в программу страхования и опцию защиты от клещей. А для Тотошки подойдет полис страхования питомцев — после его боя с соседским псом Гектором родители Элли могли бы сводить его на профилактический прием к ветеринару, который в ВСК включен в покрытие страховой программы "С заботой о питомце".

Пригодилась бы страховка и команде друзей Элли. Например, добрый и вежливый Страшила при наличии страховки от несчастных случаев мог бы возместить ущерб от воздействия ветра, огня и ворон. Храбрый железный дровосек мог бы рассчитывать на аналогичную сумму, например, при появлении коррозии (это сопоставимо с расходами на лечение ОРВИ).

Трусливому Льву исправить непростительный для царя зверей изъян помогли бы психологи Цифровой клиники ВСК. По оценкам компании, герой книги страдал от наиболее распространенных ментальных проблем — на тревожность жалуются минимум 12% клиентов психологов, на проблемы с самооценкой — 5,3%.

Таким образом, если бы герои "Волшебника Изумрудного города" оформили страховки, они могли бы рассчитывать на страховую защиту практически в любых своих приключениях.