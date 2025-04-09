Ипотека длиною в жизнь: 3% заемщиков старше 60, около 1% — старше 70 лет — ВСК составил портрет счастливого новосела

По оценкам ЦБ, с начала года объем выдачи ипотечных кредитов сократился вдвое в сравнении с декабрем прошлого года. Исключение составляет сегмент жилищного кредитования с господдержкой. По оценкам Страхового Дома ВСК, регионами-рекордсменами по оформлению ипотеки, помимо Москвы и Санкт-Петербурга, в 2025 году являются Уфа, Краснодар, Тюмень и Ростов-на-Дону. Мужчины и женщины приобретают квартиры в кредит одинаково часто, а около 1% заемщиков — россияне старше 70 лет.

По оценкам Страхового Дома ВСК, самыми активными регионами по выдаче ипотеки в 2025 году являются (в порядке убывания): Москва, Санкт-Петербург, Уфа, Краснодар, Тюмень и Ростов-на-Дону.

На долю мужчин приходится порядка 52% заключенных договоров ипотеки, на женщин чуть меньше — 48%. По данным компании, самые активные заемщики — это россияне в возрасте 30-39 лет, на них оформлен 41% полисов страхования ипотеки. На втором месте возрастная категория 40-49 лет, 33% договоров. На долю молодежи приходится 10% полисов. Примечательно, что примерно 3% заемщиков — это россияне 60-69 лет, а минимум 0,7% страхователей на время действия договора ипотечного страхования исполнилось 70-80 лет.

Март является одним из рекордных месяцев по спросу на ипотеку — 9% договоров. Также в рейтинг вошли сентябрь и ноябрь — по 10%. Чаще всего россияне решаются на приобретение кредитного жилья в начале недели — в понедельник (22%), вторник (21%) и среду (20%).

При страховании ипотечного кредита средний размер премии в РФ составляет 9,4 тыс. рублей.