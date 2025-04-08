"СберСтрахование жизни" в марте поддержало самарцев выплатами на сумму 42,8 млн рублей

В марте 351 житель Самарской области получил выплаты по страховым случаям в связи с непредвиденными обстоятельствами с жизнью и здоровьем. Так, СберСтрахование жизни помогла урегулировать события, выплатив по программам страхования жизни и здоровья 42,8 млн рублей.

Страховой случай жителя Самары урегулирован по программе ипотечного страхования жизни на 2,9 млн рублей, что стало наибольшей выплатой за март. Ещё крупная сумма — 2 млн рублей — направлена на погашение ипотечного кредита другого заёмщика в рамках ипотечного страхования жизни.

Россияне и их семьи могут сохранить привычный образ жизни в сложных ситуациях, благодаря программам страхования жизни и здоровья. При страховом случае поддержку окажет СберСтрахование жизни, урегулировав важные финансовые вопросы, вплоть до погашения ипотечного кредита заёмщика. Таким образом, страховая компания выполняет свои обязательства и платит деньги, предоставляя человеку чувство уверенности в своем будущем, несмотря на трудный период его жизни.