"СберСтрахование жизни" в марте поддержало самарцев выплатами на сумму 42,8 млн рублей

В марте 351 житель Самарской области получил выплаты по страховым случаям в связи с непредвиденными обстоятельствами с жизнью и здоровьем. Так, СберСтрахование жизни помогла урегулировать события, выплатив по программам страхования жизни и здоровья 42,8 млн рублей.
Страховой случай жителя Самары урегулирован по программе ипотечного страхования жизни на 2,9 млн рублей, что стало наибольшей выплатой за март. Ещё крупная сумма — 2 млн рублей — направлена на погашение ипотечного кредита другого заёмщика в рамках ипотечного страхования жизни.
Россияне и их семьи могут сохранить привычный образ жизни в сложных ситуациях, благодаря программам страхования жизни и здоровья. При страховом случае поддержку окажет СберСтрахование жизни, урегулировав важные финансовые вопросы, вплоть до погашения ипотечного кредита заёмщика. Таким образом, страховая компания выполняет свои обязательства и платит деньги, предоставляя человеку чувство уверенности в своем будущем, несмотря на трудный период его жизни.
Последние комментарии
Здорово, что жители Санкт-Петербурга всё больше понимают важность страхования автомобилей. Удивительно, как быстро китайские бренды становятся популярными, особенно на фоне снижения интереса к Toyota.
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая