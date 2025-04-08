"Росгосстрах": этой зимой 74% страховых случаев за границей пришлось на Таиланд

Этой зимой Таиланд вновь подтвердил статус одного из самых популярных направлений для российских туристов — и одновременно лидера по числу страховых случаев за рубежом. По данным компании "Росгосстрах", с декабря по февраль включительно 74% обращений клиентов за границей пришлось на эту страну. И отзывы россиян на популярных маркетплейсах показывают, что страховщик и его партнер — ассистанская компания успешно справляются с оперативной организацией медицинской помощи пострадавшим.

Анализ страховых случаев клиентов "Росгосстраха" за зимний сезон показывает, что главные риски для россиян в Таиланде связаны с акклиматизацией в тропическом климате, с заболеваниями, характерными для Юго-Восточной Азии, от которых у наших соотечественников нет иммунитета, с экстремальными развлечениями, с беспечностью при использовании популярных там мотобайков и при встречах с животными.

Так, например, на эту популярную для зимнего отдыха страну приходится 45% обращений туристов за медицинской помощью после укусов животных и насекомых. В этом сезоне за лечение последствий укуса обезьяны на острове Пхи-Пхи Дон "Росгосстрах" возместил местной клинике эквивалент 118 тыс. рублей. А на острове Самуи застрахованному пришлось обратиться к врачам после покуса свиней — оказание помощи по полису путешественника в размере, эквивалентном 133 тыс. рублей, оплатил страховщик.

Еще один характерный для Таиланда пример — происшествие с 60-летним клиентом из Санкт-Петербурга, в премиальный пакет банковского обслуживания которого включена страховка для путешествий от "Росгосстраха". Во время отдыха на острове Самет он получил травму ноги в результате падения с мотобайка на парковке. Медицинский осмотр выявил перелом проксимальной фаланги большого пальца. Ассистанская компания оперативно организовала трансфер в клинику на материке, рентген и довольно сложную хирургическую операцию. Расходы клинике в размере, эквивалентном 157 тыс. рублей, возместил "Росгосстрах". В своем отзыве на Банки.ру клиент отметил: "Очень быстро, оперативно и профессионально сработала страховая, общались в интернете через чат в мессенджере. Все вопросы решили, операцию сделали успешно".

"Таиланд для россиян остается и прекрасным местом для отпуска, и территорией повышенного риска во время поездок, — комментирует заместитель директора Департамента методологии и андеррайтинга личного страхования "Росгосстраха" Ольга Купцова. — Основные причины происшествий с туристами — аренда мотобайков без должного опыта, активный отдых и даже, казалось бы, безобидные бытовые ситуации. Поэтому, собираясь в Таиланд, важно не просто оформить туристическую страховку, но и включить в ее покрытие, например, опции занятий спортом или активного отдыха, чтобы в случае травмы не пришлось оплачивать расходы самостоятельно".