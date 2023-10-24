Придумать работающий стартап за семь часов: в Самаре пройдет воркшоп по тестированию бизнес-моделей

28 октября команда StartupSamara в партнерстве с центром "Мой Бизнес" проведет "Марафон генерации идей" - интенсивную бесплатную образовательную программу по созданию и тестированию бизнес-моделей стартапа. Участники смогут образовать рабочие команды и придумать работающий бизнес всего за семь часов.

Программа марафона включает в себя несколько блоков, посвященных самым важным аспектам начала собственного дела: генерация идей, исследование клиента и определение бизнес-модели. Участники узнают, как при помощи понятной методологии описать ценностное предложение проекта, изучат базовые инструменты исследования пользователей и выберут подходящую для своей идеи модель монетизации.

Итогом встречи станет презентация бизнес-идей перед экспертами мероприятия, имеющими большой опыт работы с проектами на ранних стадиях.

Марафон генерации идей традиционно проводится региональным центром инноваций StartupSamara каждые весну и осень. Через образовательную программу воркшопов прошли уже несколько сотен начинающих предпринимателей и студентов. Участники под руководством опытных экспертов научились генерировать идеи для бизнеса и проверять их на жизнеспособность.

"Ценность такого формата работы заключается не только в получении участниками практических навыков по тестированию гипотез, многие встречают здесь будущих партнеров по команде, опытных менторов, с которыми продолжают развивать свои проекты", - замечает руководитель StartupSamara Александр Клюкач. - На проработку тех блоков, что мы даем командам на воркшопе, предприниматели, работая самостоятельно, могут потратить несколько недель или месяцев. Главная особенность марафона - понятные работающие инструменты, с которыми эксперты знакомят участников всего за несколько часов программы".

Участие в марафоне будет полезно:

- людям с идеями стартапа или бизнеса, которые хотят спланировать дальнейшие шаги по реализации проекта, протестировать бизнес-идею;

- фаундерам проектов, которым нужна обратная связь и совет в решении проблем от опытных экспертов (запуск бизнеса, определение целевой аудитории, бизнес-моделирование);

- предпринимателям, которые пытались начать свой бизнес, но из-за ошибок не достигали желаемого результата;

- всем, кому интересно посмотреть и понять, как работают стартапы, познакомиться с основателями проектов и послушать, в каких сферах сейчас делают проекты.

Воркшоп пройдет 28 октября на площадке регионального центра "Мой Бизнес" (Самара, ул. Молодогвардейская, 211). Участие бесплатное, необходима предварительная регистрация по ссылке e.startupsamara.ru/igm23.

Условия для развития бизнеса в Самарской области создаются в рамках реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство". Мероприятие проводится по заказу министерства экономического развития и инвестиций Самарской области. Организатором выступает региональный центр инноваций StartupSamara при партнерстве с центром "Мой Бизнес".