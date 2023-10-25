Андрей Турчак представил президенту предложения по мерам поддержки участников спецоперации

Итоги работы группы по вопросам СВО и новые предложения по поддержке участников спецоперации представил глава рабочей группы, секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак в докладе президенту РФ.

"За первые месяцы осени направили в правительство РФ ряд инициатив по дополнительным мерам соцподдержки участников СВО и их семей. В их числе - бесплатный проезд для военнослужащих к месту прохождения военно-врачебной комиссии и обратно, а также право бесплатного проезда всем членам семьи погибшего к месту его погребения (ежегодно). В Госдуму внесен законопроект о повышенной социальной пенсии для лиц, награжденных орденом Святого Георгия", - отметил Андрей Турчак.

Он сообщил, что в регионах идет внедрение Единого стандарта региональных мер поддержки участников СВО и членов их семей, который предложила утвердить группа.

"Он включает 20 видов помощи, и сегодня в 63 субъектах РФ работают от 50% до 100% из них. Среди наиболее востребованных мер - бесплатная психологическая помощь, льготное горячее питание для детей участников СВО в учебных заведениях, освобождение от платы в детских садах, бесплатное посещение занятий в кружках и секциях, льготы по транспортному налогу", - пояснил глава рабочей группы.

Также Андрей Турчак доложил президенту о новых предложениях, которые расширят поддержку участников спецоперации.

"Среди них - предоставлять право членам семей погибшего участника СВО получать единовременные региональные выплаты по месту его жительства; сохранять мобильные номера телефона за участниками СВО, даже если ими не пользуются долгое время; усовершенствовать систему перевозки маломобильных инвалидов боевых действий (социальное такси с этой задачей полностью не справляется); включить в состав выгодоприобретателей по договору обязательного государственного страхования зачатых в браке, но еще не родившихся детей военнослужащих", - сообщил секретарь Генсовета.

Помимо этого, он предложил предоставить дополнительные возможности для медицинской реабилитации военнослужащих и разрешить проходить ее в частных клиниках, включенных в систему ОМС.

"Это разгрузит ведомственные медучреждения и ускорит получение помощи в территориях, где нужные специалисты в больницах отсутствуют", - отметил Андрей Турчак.

Член рабочей группы по СВО, депутат Госдумы от Самарской области, председатель комитета ГД РФ по промышленности и торговле Владимир Гутенев отметил, что, помимо единого "золотого стандарта", включающего 20 мер поддержки военнослужащих и членов их семей, практически в каждом регионе ПФО и ЮФО для участников спецоперации и их близких разработаны индивидуальные траектории помощи и реабилитации, включающие большой спектр услуг.

"В Самарской области применяется 25 мер поддержки и создан отдельный Центр психологической помощи. Во многих регионах на ранних этапах возникали сложности с оказанием положенной защитникам помощи. Благодаря разработанным Минобороны и Главным военно-политическим управлением ВС РФ методическим рекомендациям и активному участию созданного по инициативе президента фонда "Защитники Отечества" ситуация кардинально изменилась. Кроме того, в отдельных регионах удалось настолько эффективно организовать выдачу документов, что сроки стали на треть меньше, чем предусмотрено. Наша главная задача - оказать максимальную поддержку защитникам и окружить заботой их близких", - отметил депутат Госдумы.

Рабочая группа по вопросам СВО создана по распоряжению президента РФ. Ее возглавил первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак. В состав группы вошли представители обеих палат федерального парламента и всех парламентских партий, Министерства обороны, лидеры общественных организаций, ведущие военные корреспонденты.