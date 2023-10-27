Народная программа "Единой России" получила бюджет в 7,7 трлн рублей

На реализацию народной программы "Единой России" в проекте трехлетнего бюджета заложено 7,7 трлн рублей.

В четверг, 26 октября, Государственная дума приняла в первом чтении проект федерального бюджета на предстоящие три года. В нем отражены поручения президента и положения народной программы партии. Консолидированную поддержку документу выразила "Единая Россия", сообщает сайт ER.ru.

Решением совета фракции "Единой России" и постановлением Госдумы ко второму чтению документа будут предусмотрены дополнительные расходы на развитие села, стимулирование промышленности, поддержку науки и образования, а также на социальную сферу.

"Получился достаточно сбалансированный бюджет. Что касается народной программы, то все мероприятия, которые нами запланированы, имеют конкретную строчку в бюджете. Поэтому нам в сентябре 2024 года, когда наступит очередной Единый день голосования, будет, чем отчитаться об исполнении народной программы", — подчеркнул секретарь генсовета "ЕР" на собрании фракции "Единой России" с участием министра финансов Антона Силуанова перед пленарным заседанием в Госдуме.

Как сообщил министр, три основных приоритета бюджета — это обеспечение оборонной безопасности и вклад победу, выполнение всех социальных обязательств и обеспечение технологической независимости, а также модернизация экономики России.

"Выполнение социальных обязательств — наш приоритет. Все задачи, которые поставил президент в послании и в решениях народной программы, включены в бюджет. Ремонты школ и "Профессионалитет", первичное звено здравоохранения — эти проекты учтены. Учтены расходы на повышение заработных плат работникам бюджетной сферы в полном объеме, предусмотрена поддержка субъектов РФ. Более высокий уровень МРОТ, пенсионное обеспечение, индексация социальных выплат, маткапитала. Все решения, которые принимались в рамках народной программы, нашли отражения в главном финансовом документе", — подчеркнул Антон Силуанов.

МРОТ будет проиндексирован на 18,5% — это обеспечит рост зарплат почти 5 млн человек и в целом рост зарплат в бюджетной сфере. Индексируются на уровень инфляции пособия, пенсии, маткапитал. Пособие по безработице впервые начнет индексироваться ежегодно с 2024 года. Обеспечена деньгами программа долгосрочного ухода за пенсионерами и инвалидами. Раньше она реализовывалась в 30 регионах, а теперь будет — по всей стране.

10,8 трлн руб. направят на обеспечение обороноспособности, увеличение закупок для нужд армии, обеспечение военнослужащих на передовой. Предусмотрено финансирование технологического развития России, в том числе повышенное — на станкостроение (более 120 млрд рублей). Более 1 трлн руб. ежегодно будет направляться на развитие дорожного хозяйства.

По инициативе "Единой России" продолжится реализация программ модернизации коммунальной инфраструктуры и расселения аварийного жилья.

Андрей Турчак отметил, что ко второму чтению бюджета "Единая Россия" проработала ряд поправок. Их зафиксировали в постановлении по итогам принятия финансового документа в первом чтении.

Поправки разделены на несколько блоков. Это развитие села и поддержка аграриев, стимулирование промышленности и обеспечение технологического суверенитета, поддержка образования и науки, социальная сфера.

В частности, партия предлагает на 26,4 млрд руб. увеличить финансирование программы комплексного развития села.

"Общий объём составит 88,6 миллиардов рублей. Эти средства позволят обеспечить большее количество посёлков центральными коммуникациями, газом, дорогами, ФАПами, домами культуры и спортивными объектами. Также на 11,5 миллиардов рублей будут увеличены расходы на возвращение земель сельхозназначения в оборот. И на 3 миллиарда рублей вырастет прямая поддержка сельхозорганизаций", — сказал Андрей Турчак.

Предлагается дополнительно выделить 9 млрд руб. на разработку конструкторской документации на комплектующие для всех отраслей промышленности.

"Дополнительные средства также пойдут на стимулирование спроса на покупку отечественных автомобилей гражданами и бизнесом. Это 15 миллиардов и 21 миллиардов, соответственно. Это, в частности, позволит семьям участников СВО, медикам, нашим педагогам приобрести авто со скидкой до 25%. Ещё 3 миллиарда рублей добавим на закупку спецтехники", — подчеркнул Андрей Турчак.

Секретарь генсовета "Единой России" напомнил, что вопросы поддержки образования и науки на программной комиссии поднимали координаторы народной программы. Их поддержал и председатель партии Дмитрий Медведев, и Минфин.

"Дополнительно 9 миллиардов рублей будет выделено на модернизацию и оснащение современными учебно-производственными комплексами наших техникумов и колледжей. Это задача, которую перед нами ставил Президент. Это позволит переоснастить порядка 100 учебных заведений уже в следующем году. Также мы увеличим на 3 миллиардов рублей финансирование курсов для старшеклассников по обучению современным языкам программирования. И 1,5 миллиардов рублей направим на поддержку инжиниринговых разработок на базе наших вузов и научных организаций", — сообщил Андрей Турчак.

Он подчеркнул, что бюджет по-прежнему остаётся социально направленным. Секретарь генсовета "Единой России" отметил, что удалось договориться с Минтруда и Минфином об увеличении на 6 млрд руб. программ профессионального обучения отдельных категорий граждан.

"В их числе — участники СВО и члены их семей, женщины, которые находятся в декретном отпуске, лица пенсионного возраста, молодые специалисты. Ещё 6 миллиардов дополнительно будет направлено на модернизацию центров занятости. Программа охватит 17 регионов. И позволит существенно повысить качество услуг по поиску работы. 3,3 миллиарда дополнительно будет направлено на систему долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами", — сказал Андрей Турчак.

Кроме того, "Единая Россия" решила вопрос с выделением дополнительных средств на закупку лекарств для больных сердечно-сосудистыми заболеваниями. На эти цели направят 6 млрд рублей.

В заключение Андрей Турчак поблагодарил председателя правительства РФ, вице-премьеров, и министров, в тесном режиме с которыми партия работала над проектом бюджета и над поправками к нему.