Ко Дню народного единства специальный гуманитарный груз доставлен из Самарской области в Снежное

В составе груза ленты триколор, книги и самые теплые, дружеские поздравления с праздником единения.

Накануне государственного праздника в администрацию города и местное отделение партии "Единая Россия" самарские единороссы передали 5 тысяч лент российского триколора, книги и теплые вещи.

В Центральную городскую библиотеку города Снежное закуплены и отправлены подарочные издания "Истории государства Российского" Николая Карамзина, а также произведения русской классической и исторической литературы, собранные специально для библиотек ДНР реготделением "ЕР". Кстати, ранее было отправлено в библиотеки Снежного более 2 тысяч томов художественной, учебной и научно-популярной литературы на русском языке.

Гуманитарный груз сопровождает волонтер партии, активист МГЕР из Куйбышевского района Самары Павел Желандинов. Павел — постоянный участник гуманитарной миссии "Единой России", он работал в центрах гумпомощи в Мелитополе, Луганске, Донецке, Северодонецке и Лисичанске. Для него это — шестая миссия.

"Хочу поздравить с этим праздником в первую очередь жителей освобожденных территорий, да и вообще в целом всех россиян! Наше воссоединение означает, что мы в полной мере сможем оказывать помощь и поддерживать братский народ. Вместе мы победим!", — отметил волонтер "Единой России".