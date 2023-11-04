Ко Дню народного единства специальный гуманитарный груз доставлен из Самарской области в Снежное

В составе груза ленты триколор, книги и самые теплые, дружеские поздравления с праздником единения.
Накануне государственного праздника в администрацию города и местное отделение партии "Единая Россия" самарские единороссы передали 5 тысяч лент российского триколора, книги и теплые вещи.
В Центральную городскую библиотеку города Снежное закуплены и отправлены подарочные издания "Истории государства Российского" Николая Карамзина, а также произведения русской классической и исторической литературы, собранные специально для библиотек ДНР реготделением "ЕР". Кстати, ранее было отправлено в библиотеки Снежного более 2 тысяч томов художественной, учебной и научно-популярной литературы на русском языке.
Гуманитарный груз сопровождает волонтер партии, активист МГЕР из Куйбышевского района Самары Павел Желандинов. Павел — постоянный участник гуманитарной миссии "Единой России", он работал в центрах гумпомощи в Мелитополе, Луганске, Донецке, Северодонецке и Лисичанске. Для него это — шестая миссия.
"Хочу поздравить с этим праздником в первую очередь жителей освобожденных территорий, да и вообще в целом всех россиян! Наше воссоединение означает, что мы в полной мере сможем оказывать помощь и поддерживать братский народ. Вместе мы победим!", — отметил волонтер "Единой России".
Последние комментарии
Патриотика хорошее дело. Главное не загубить порыв.
программа принята и забыта , что что а обещать они умеют ! только вот выполнять не спешат !
Ну столько Лапши , теперь наверное макароны подорожают ))))
Какие хитрожопые едрососы! коммунисты судились судились за отмену этого постановления Азарова, ничего не получилось, а эти заботливые защитники предложили компенсацию и Азаров поддержал, и ещё так вовремя прямо на кануне выборов в государственную думу. Если бы у меня не было мозгов и понимания того, что происходит, я бы наверное сразу побежал голосовать за едрососов.
Сам себя поддержал. Браво!