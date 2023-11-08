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Поисковики и волонтеры приняли участие в Параде памяти

САМАРА. 8 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В составе парадного расчета — бойцы первого в регионе поискового отряда "Поиск", волонтеры "Единой России", студенты и активисты Самарского государственного аграрного университета. Возглавил расчет координатор партийного проекта "Za самбо", руководитель фракции "Единая Россия" в Самарской губернской думе Александр Живайкин.

Фото: пресс-служба "Единой России"

Гордость аграрного университета — молодежный поисковый отряд "Поиск". За 35 лет своей деятельности поисковики из поселка Усть-Кинельский участвовали в 65 экспедициях в места боев Великой Отечественной войны по поиску и перезахоронению останков и установлению имен погибших защитников Отечества. География обширна: Тульская, Новгородская, Воронежская, Московская, Смоленская, Мурманская, Волгоградская, Тверская, Калужская области, побывали ребята и в республике Крым в городах Керчь и Севастополь. За эти годы отрядом перезахоронено более 900 солдат, найдено 57 медальонов погибших солдат. Среди студенческих отрядов вузов минсельхоза России в номинации "Поисковые отряды" отряд "Поиск" в 2021 году занял 1 место.

И вот теперь — ребята в составе парадного расчета принимают участие в знаменитом Параде памяти, который проходит на территории региона в 13 раз.

"Для нас это событие, которого мы ждали целый год. Вместе с нами на этой площади поисковики из других регионов, юнармейцы, кадеты, парадные расчеты из Дагестана и ДНР — это очень круто. Эмоции просто нереальные", — делятся впечатлениями участники Парада.

Напомним, что с 2022 года поисковый отряд "Поиск" принимает активное участие в областном патриотическом проекте "И потому в веках живут они…" по поиску родственников бойцов и командиров, погибших при освобождении Донбасса во время Великой Отечественной войны. Активисты и командиры семи поисковых отрядов восстанавливали имена куйбышевцев, которые сражались за Донбасс в 1943 году, помогали коллегам из города Снежное (ДНР) приводить в порядок места захоронений, вели уроки мужества в школах Самарской области и Донбасса. В общей сложности проект объединил сотни неравнодушных людей — школьников, студентов, волонтеров, а родственники участников битвы за Донбасс получили на память кисеты с землей Саур-Могилы, где похоронены их героические предки.

Проект одобрен Фондом президентских грантов и реализуется под патронажем руководителя фракции "Единая Россия" в Самарской Губернской Думе Александра Живайкина.

Аграрный университет образован в 1919 году. В структуре университета 6 факультетов. Сразу же после начала Великой Отечественной войны институт становится местом подготовки новых подразделений Красной Армии. С сентября по ноябрь 1941 года территория Куйбышевского сельхозинститута становится базой формирования 356-й стрелковой дивизии. Во время войны здесь располагался госпиталь 1653 на 700 мест и две ткацкие фабрики из Подмосковья, которые выпускали кирзовую ткань для сапог.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:05 Самарская область присоединилась к акции "Рисуем Победу"

Патриотика хорошее дело. Главное не загубить порыв.

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:14 В Самарской области утвердили народную программу "Единой России"

программа принята и забыта , что что а обещать они умеют ! только вот выполнять не спешат !

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Ну столько Лапши , теперь наверное макароны подорожают ))))

Дмитрий Задунайский 12 августа 2021 03:52 Единороссы разъяснили, как жителям Самарской области получить компенсацию расходов на вывоз ТКО

Какие хитрожопые едрососы! коммунисты судились судились за отмену этого постановления Азарова, ничего не получилось, а эти заботливые защитники предложили компенсацию и Азаров поддержал, и ещё так вовремя прямо на кануне выборов в государственную думу. Если бы у меня не было мозгов и понимания того, что происходит, я бы наверное сразу побежал голосовать за едрососов.

Walerii T 11 августа 2021 14:51 Дмитрий Азаров поддержал инициативу "Единой России" о компенсации расходов на вывоз мусора

Сам себя поддержал. Браво!

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