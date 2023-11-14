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Экономика и бизнес

Консультант Плюс: может ли ИП иметь несколько предприятий, чтобы затем их продать

САМАРА. 14 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Нормы действующего законодательства не ограничивают участников гражданского оборота, в том числе и индивидуальных предпринимателей, по количеству объектов, которые могут находиться у них в собственности. Это применимо и к предприятиям, и к имущественным комплексам.

Под имущественным комплексом понимается совокупность одного или нескольких видов имущества, объединенного по определенному признаку. В силу п. 1 ст. 132 ГК РФ, предприятием как объектом прав признается имущественный комплекс, используемый для осуществления предпринимательской деятельности. Предприятие в целом как имущественный комплекс признается недвижимостью.

Согласно абз. 2 п. 2 ст. 132 ГК РФ, в состав предприятия как имущественного комплекса входят все виды имущества, предназначенные для его деятельности, включая земельные участки, здания, сооружения, оборудование, инвентарь, сырье, продукцию, права требования, долги, а также права на обозначения, индивидуализирующие предприятие, его продукцию, работы и услуги (коммерческое обозначение, товарные знаки, знаки обслуживания), и другие исключительные права, если иное не предусмотрено законом или договором.

В соответствии с ч. 2 ст. 46 федерального закона от 13.07.2015 N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости", государственная регистрация права собственности на предприятие как имущественный комплекс осуществляется после государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав на каждый объект недвижимости, входящий в состав предприятия как имущественного комплекса.

С перечнем документов по данному вопросу можно ознакомиться на официальном сайте "Регионального представителя КонсультантПлюс".

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