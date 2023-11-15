В Самаре рассказали, как заработать на своем бренде и создать востребованный франчайзинговый проект

"Коммерсантъ-Волга" совместно с юридической фирмой "Городисский и Партнеры" провел в Самаре конференцию "Франчайзинг. Инвестиции. Предпринимательство".

Участники мероприятия обсудили, как создать высокодоходный проект, как развивать свой бизнес по франчайзинговой системе.

Открыл конференцию партнер фирмы "Городисский и Партнеры", патентный поверенный РФ, руководитель юридической практики, практики по товарным знакам и промышленным образцам Евгений Александров: "Тема франчайзинга для российского рынка относительно новая. Поэтому мы бы хотели обсудить, как это направление бизнеса развивается в России, какую пользу оно может принести предпринимателям, которые хотят вложить свои средства и работать по известным бизнес-моделям, под известным брендом".

О том, как заработать на своем бренде и создать востребованный франчайзинговый проект, рассказал патентный поверенный РФ, региональный директор фирмы "Городисский и Партнеры" (Владивосток) Николай Птицын.

"Масштабирование бизнеса через франшизу — только один из способов масштабирования. Есть другие способы: создание группы компаний, холдинга, открытие филиалов или обособленных подразделений", — отметил Николай Птицын.

Эксперт отметил преимущества масштабирования бизнеса путем создания франшизы: "Во‑первых, организационные вопросы возлагаются на франчайзи. Если вы масштабируете бизнес самостоятельно, вы должны решать эти вопросы сами — найти помещение, персонал, сделать ремонт. Второй блок преимуществ связан с расходами. Масштабирование предполагает открытие собственного юрлица, его регистрацию, аренду помещения, закупку оборудования. А франшиза предполагает, что вся эта нагрузка возлагается на франчайзи, но под контролем правообладателя".

"Преимущества франчайзера — быстрый рост без существенных расходов, дополнительный доход от продажи франшизы, захват новых регионов, рынков сбыта, усиление рекламы, сохранение контроля, минимализация рисков. Также ситуация выгодна и для пользователя, франчайзи, который имеет возможность быстрого старта, получает готовый набор инструкций, рекомендаций, документаций, обучения от правообладателя, участие в общей рекламе. Франчайзи присоединяется к известному бренду и не нарабатывает репутацию с нуля", — пояснил господин Птицын.

С темой "Как не ошибиться при покупке или продаже франшизы?" выступила партнер фирмы "Городисский и Партнеры", юрист, патентный поверенный РФ, руководитель офиса в Новосибирске Наталья Николаева.

Она назвала топ‑10 ошибок, которые совершают франчайзи при запуске франшизы: "Первое — отсутствие полной информации о франшизе. Иногда у него недостаточно знаний, чтобы провести всеобъемлющий анализ. Второе — отсутствие сведений о репутации бренда. Часто из-за экономии средств покупаешь франшизу, которая не столь известна. И требуется исследовать репутацию компании. Еще одна ошибка — отношение к франшизе как к источнику пассивного дохода. Также иногда франчайзи выбирают неправильную локацию и помещение, не соблюдают стандарты франшизы. Еще одна ошибка — отсутствие маркетинга. У хорошего франчайзи всегда есть маркетинговый план". Кроме того, эксперт указала на "подводные камни" договора франшизы.

Наталья Николаева назвала также топ‑5 ошибок франчайзера при продаже франшизы: "Слишком ранний старт, отсутствие контроля качества, ошибки при упаковке и продвижения франшизы. У франчайзера должна быть маркетинговая команда".

Своим опытом по работе с франшизой поделилась руководитель института красоты Babor Самара, руководитель офиса "ДНКОМ Самара", executive-коуч, командный коуч Анаит Бадалян.

"Я работаю с двумя франшизами. С Babor мы работаем уже 10 лет. Я хотела открыть салон красоты и выбрала этот бренд, поскольку являлась клиентом этой продукции и хотела показать его в нашем городе. Также мне были близки ценности Babor. Это семейный бренд, продукт высокого качества", — рассказала Анаит Бадалян.

Спикер подчеркнула преимущества выбора франшизы — готовая концепция, быстрый старт, поддержка франчайзи, программа обучения персонала, готовые стандарты работы и сервиса. Среди минусов Анаит Бадалян отметила ограничения в соответствии с условиями франшизы, невозможность персонализации, дополнительные выплаты (роялти, паушальный взнос). Также спикер указала, на высокую конкуренцию и крупные первоначальные инвестиции. "Чтобы бизнес развивался, одной франшизы недостаточно. Нужно использовать все инструменты", — подчеркнула госпожа Бадалян.

Вторая франшиза, с которой работает Анаит Бадалян, — лаборатория ДНКОМ. "Идея открыть ее возникла во время пандемии. Тогда все сдавали много анализов и стояли в очередях. Я выбрала ДНКОМ, потому что там можно было сдать некоторые редкие генетические тесты, которых не было в других лабораториях. Также там был качественный сервис. Мы открылись в феврале 2022 года, а в марте пандемия закончилась. Это тоже один из рисков", — рассказала спикер.

С темой "Новый инструмент борьбы с контрафактом: как он работает" выступил руководитель группы защиты брендов фирмы "Городисский и Партнеры" (Москва) Дмитрий Русаков.

Спикер разобрал конкретные кейсы нарушений: "У нашего клиента были зарегистрированы два товарных знака — Dr. Sculptor и армопластика. Под данными товарными знаками наш клиент ведет деятельность в салонах красоты Dr. Sculptor. А армопластика — это вид массажа. Дальше клиент активно развивал франшизу, создал сайт, нанял маркетологов и успешно оказывал услуги. Через несколько лет, когда его бренд стал известен, в навигаторах он заметил, что есть салон красоты с аналогичным названием. Но это была не франшиза, а чистое нарушение прав на товарный знак. Клиент попросил нас провести мониторинг интернет-пространства на предмет использования его товарных знаков в сети. Есть программы, с помощью которых мы можем мониторить нарушения или зарегистрированные товарные знаки. Но единой программы для мониторинга интернет-пространства не было. Этот кейс послужил основой для того, чтобы мы создали техническое решение, которое позволяет мониторить весь интернет на предмет использования любого ключевого слова. Это может быть товарный знак, фирменное наименование. У нас этот процесс автоматизирован".

По словам Дмитрия Русакова, система позволяет мониторить и социальные сети. Помимо этого, с помощью этой программы можно устранять нарушения в досудебном порядке: "При помощи нашего сервиса за год мы удалили более 35 тыс. ссылок, которые нарушали права на объекты интеллектуальной собственности клиента. И мы видим эффективность такого рода мер".

О том, как сделать франшизу сильной и продаваемой, рассказал патентный поверенный, юрист фирмы "Городисский и Партнеры" (Самара) Дмитрий Семихвостов.

"Успешную франшизу характеризует прежде всего заполнение свободной ниши, предложение чего-то нового и уникального, наличие конкурентного преимущества. Чтобы конкурентные преимущества стали вашими, нужно пройти определенные процедуры. Слова, изображения, цвет и все остальные обозначения, которые придают уникальность вашей франшизе, должны всегда проверяться и регистрироваться в качестве товарных знаков", — отметил Дмитрий Семихвостов.

По словам спикера, объекты, которые касаются визуального привлечения клиентов к франшизе, нужно патентовать в качестве промышленных образцов: "Только с патентом вы получите право на промышленный образец. Подавать на патент нужно до того, как вы показали внешний вид товара публике".

Дмитрий Семихвостов выделил еще одну группу объектов, которые могут включаться в договор франшизы — это технические решения, которые могут быть запатентованы в качестве изобретений либо полезных моделей: "Заявку на патент нужно подавать сразу же, как вы что-то придумали. Примерами технических решений, которые используются во франшизах, могут быть системы виртуального меню и способ визуализации блюд для ресторанов на основе дополненной реальности. Это система видеонаблюдения за тем, как готовится ваш заказ. Когда разрабатываете франшизу, задумайтесь: может быть, у вас есть новые технические решения, вы что-то придумали, что можно запатентовать".

"Есть также авторское право, которое многие упускают из виду. Объекты авторского права не требуют какой-то регистрации. Но это скорее минус, потому что в случае каких-то споров вам придется самостоятельно собирать доказательства того, что вы являетесь автором или исключительное право принадлежит вам, потому что вы получили это право у автора", — пояснил спикер.

"Вы составили список, получили правовую охрану на все, что у вас есть, но постоянно проводятся редизайны, ребрендинги, расширяется список предлагаемых товаров или услуг, поэтому всегда нужно поддерживать ваш портфель интеллектуальной собственности в актуальном состоянии", — подчеркнул господин Семихвостов.

Эксперт также рассказал, какие последствия могут быть, если не заниматься правовой охраной: "Нет товарного знака, значит, нет договора франшизы. Если вы ведете бизнес без регистрации товарного знака, то конкуренты обязательно этим воспользуются и зарегистрируют это обозначение на свое имя. Потом направят вам иск о незаконном использовании товарного знака".