"Единая Россия": дополнительные средства заложены на развитие здравоохранения

Государственное финансирование будет направлено на реализацию поручений президента и положений народной программы партии.

Как сообщает сайт ER.ru, федеральный бюджет на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов с учетом поправок "Единой России" принят во втором, основном, чтении. На все приоритетные сферы расходы вырастут, в частности, на социальную политику - на 2 триллиона рублей. Это касается и сфер образования, здравоохранения и ЖКХ.

Финансирование социальной поддержки населения будет увеличено. Доплаты за классное руководство предусматриваются для 900 тысяч школьных учителей и 100 тысяч — педагогов колледжей. Выплаты материнского капитала коснутся в следующем году 1,3 млн семей, горячее питание будут получать 7 млн школьников. Около миллиона человек смогут воспользоваться механизмом социального контракта.

Людей ждет и рост зарплат. Это связано с индексацией МРОТ на 18,5%, что обеспечит рост зарплат почти 5 миллионов человек. Индексироваться будут и пособия, и пенсии, а пособие по безработице начнет индексироваться ежегодно впервые.

Из принятых предложений "Единой России" - увеличение на 6 млрд рублей расходов на модернизацию центров занятости. Только в следующем году обновят 260 таких учреждений.

Увеличится финансирование программ профессионального обучения участников СВО и членов их семей, женщин в декрете и женщин с детьми до 7 лет, лиц пенсионного возраста и молодых специалистов. Общая сумма на три года составит 18,6 млрд рублей.

Вырастут и расходы в сфере образования. Так, 9 миллиардов рублей пойдут на развитие техникумов и колледжей и расширение программы "Профессионалитет". Это позволит модернизировать ежегодно 100 учреждений среднего профобразования и решить поставленную президентом задачу подготовки миллиона специалистов для ключевых отраслей экономики.

Также выделяются средства на обучение школьников 8-10 классов программированию — 3 миллиарда рублей. За счет этого в следующем году современным языкам программирования обучат еще 140 тысяч детей. Еще одно направление — детский отдых. На новые места в оздоровительных лагерях, быстровозводимые комплексы "Единая Россия" предусмотрела еще 3 млрд рублей.

Дополнительные средства заложат на создание центров инженерных разработок на базе вузов. Их планируется открыть восемь по нескольким направлениям: фармацевтика, медицина, станкостроение, машиностроение, химия.

Согласно поправкам "Единой России", дополнительные средства заложены на развитие сферы здравоохранения: на три года предусмотрено 7,23 триллиона рублей. По просьбе партии 6 млрд рублей направят на финансирование программы бесплатного обеспечения лекарствами пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. На 3,3 млрд рублей больше предусматривается на систему долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами.

Не забыли и про развитие сельских территорий. Партия предложила увеличить финансирование в этой сфере на 26,4 млрд рублей. Дополнительно выделят 11,5 млрд на возвращение в оборот сельхозземель. И около 3 млрд рублей - на развитие экспорта сельхозпродукции.

Общий объем дополнительно выделяемых средств составит 88,6 млрд рублей. Эти деньги пойдут на обеспечение сельских населённых пунктов коммуникациями, газом, дорогами, ФАПами, домами культуры и спортивными объектами.

Более триллиона рублей ежегодно будут направлять на дорожное хозяйство. Продолжится модернизация коммунальной инфраструктуры и расселение аварийного жилья.

Российским лизинговым компаниям на продвижение российских автомобилей будет выделен 21 млрд рублей. Большие скидки вводятся при покупке автомобилей. Семьям, в которых есть дети, военнослужащие или медицинские работники, предлагается скидка 20%. При проживании в Дальневосточном федеральном округе или покупке электромобиля — скидка будет достигать 25%. На это выделят 15 млрд рублей. И 9 млрд рублей направят на финансирование разработок конструкторской документации. Таким образом, до 80% затрат отечественных компаний компенсирует бюджет.

Помимо этого, "Единая Россия" ко второму чтению бюджета заложила средства на развитие космонавтики. Поддержку получит Центр подготовки космонавтов — дополнительное финансирование составит 5 млрд рублей.

Все поправки "Единая Россия" проработала с правительством и профильными министрами. Их общий объем составляет почти 140 млрд рублей.

"Главная особенность этого проекта бюджета — ярко выраженный социальный характер. Увеличены объемы финансирования по министерству социальной защиты — на 6,5 млрд рублей; по министерству образования — почти на 6 млрд рублей; по министерству здравоохранения — на 3,5 млрд рублей. Кроме того, фракция "Единая Россия" готовит законодательную инициативу по поддержке участников СВО и членов их семей. Речь идет о льготе на транспортный налог. Сейчас существующий закон распространяется только на самих участников СВО. Но есть семьи, где автомобиль зарегистрирован на жену или родителей. И если парламент проголосует за изменения, то льготой могут воспользоваться и не только участники СВО, но и члены их семей из числа близких родственников", - отметил председатель комитета по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестиционной политике, депутат фракции "Единая Россия" в Самарской губернской думе Виктор Кузнецов.