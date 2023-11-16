Социальный контракт помог многодетному отцу из Самарской области начать свое дело

Вопросам социальной поддержки семей с детьми в Самарской области уделяется особое внимание. На всестороннюю помощь семьям при рождении и воспитании детей нацелен и национальный проект "Демография", инициированный президентом страны Владимиром Путиным.

Наиболее популярной мерой поддержки у жителей региона стал социальный контракт. Это государственная помощь, включающая в себя не просто разовую денежную выплату, а комплексный долгосрочный план действий для повышения уровня доходов.

Одной из семей, которая недавно воспользовалась данным видом государственной поддержки, стала многодетная семья Нечаевых из села Кошки. Марина и Роман воспитывают троих сыновей. Старшему сыну Никите 12 лет, среднему Мише — 7 лет, они школьники, Даниилу — всего 4 года, детсадовец. Сейчас мама Марина находится в декретном отпуске и в семье ждут прибавления. Роман ранее трудился в автомастерской, но постепенно пришел к мысли, что хочет начать свое дело. Реализовать задуманное помог социальный контракт.

Вначале многодетный отец зарегистрировался в качестве самозанятого, а в конце 2022 года оформил социальный контракт по направлению — осуществление предпринимательской деятельности. Роман открыл свой автосервис. На полученные по соцконтракту средства в размере 350 тысяч рублей было приобретено оборудование для работы: подъемник, вулканизатор, компрессор и другое необходимое оборудование. Теперь Роман ремонтирует автомобили сам и, хотя график расписан на несколько недель вперед, останавливаться на достигнутом мужчина не планирует.

"Эта государственная поддержка для семьи очень помогла нам. Позволяет работать и развиваться дальше, не стоять на месте. Ведь семейный бизнес — это очень интересно, открываются новые возможности", — говорит Роман Нечаев.

Многодетная семья Нечаевых получает и другие меры социальной поддержки — выплаты и пособия на детей: компенсацию на проезд и питание школьникам, ежемесячную выплату на третьего ребенка, ежемесячное пособие на детей, компенсацию ЖКУ.

"Социальный контракт предусматривает несколько основных направлений — это предпринимательская деятельность, ведение личного подсобного хозяйства, поиск работы и иные направления по преодолению трудной жизненной ситуации. По муниципальному району Кошкинский около 50 семей получили данный вид госпомощи и тем самым улучшили свое материальное положение", — рассказывает Нина Троянова, руководитель Управления социальной защиты населения по Кошкинскому району.

Количество заключенных соцконтрактов в регионе ежегодно растет. Так, за 2020 год были заключены 1393 соцконтракта, за 2021 году — уже 7 957, а за 2022 год — 9 246. С начала этого года уже заключено более 5,5 тысяч соцконтрактов.

В Самарской области на финансовую и нефинансовую поддержку более 200 тысяч семей с детьми в этом году в общей сложности предусмотрено свыше 30 млрд рублей. В следующем году объем такой поддержки еще увеличится. "Президент ежегодно инициирует новые решения в сфере поддержки семей с детьми. И мы ни в коем случае здесь не должны отставать от этого заданного президентом тренда", — подчеркнул губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Опыт Самарской области по оказанию мер поддержки, в том числе и через социальные контракты, будет представлен на международной выставке-форуме "Россия", которая работает на ВДНХ в Москве. В День региона на экспозиции расскажут о достижениях и лучших практиках социальной политики Самарской области.