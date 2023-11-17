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Многодетная семья из Кошкинского района переехала в большой дом благодаря господдержке

САМАРА. 17 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Многодетные семьи с детьми — всегда под заботой государства. На финансовое благополучие таких семей направлена реализация национального проекта "Демография", инициированного президентом страны Владимиром Путиным.

Усиление мер социальной поддержки, сохранение всех социальных гарантий и обязательств перед получателями мер соцподдержки — основные направления расходов областного бюджета. "Президент ежегодно инициирует новые решения в сфере поддержки семей с детьми. И мы ни в коем случае здесь не должны отставать от этого заданного президентом тренда", — отметил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

За последние несколько лет на территории региона по инициативе главы области ввели значимые меры поддержки семей с детьми. Сейчас в регионе действует 27 видов финансовых мер государственной помощи, в том в том числе 23 региональных и четыре федеральных. Их получают более 200 тыс. семей с детьми. В этом году на эти цели предусмотрено свыше 30 млрд рублей. В следующем году объем такой поддержки планируется увеличить до беспрецедентных 50 млрд рублей.

С 2022 г. в Самарской области реализуется мероприятие по предоставлению социальных выплат многодетным семьям с шестью и более детьми на приобретение (строительство) жилья. В прошлом году за счет этой соцвыплаты восемь многодетных семей улучшили свои жилищные условия. С начала этого года выплатой уже воспользовались семь семей.

Одной из семей, которая в апреле 2023 г. получила соцвыплату на приобретение собственного дома, стала многодетная семья Сергея и Марины Калугиных из Кошкинского района Самарской области. В семье — семеро детей. Как часто бывает в таких больших семьях, мать — домохозяйка, глава семьи трудится на местном маслосырзаводе.

"Для нашей семьи свой дом — это большая радость. Только благодаря этой помощи нам удалось купить свой дом. Подарок сказочный. Слова огромной благодарности президенту и нашему губернатору Дмитрию Игоревичу Азарову за эту нашу радость", — говорит многодетная мать Марина Калугина.

Семья получает и другие меры социальной поддержки: ежемесячное пособие на детей, компенсацию на проезд школьникам из многодетной семьи, ежемесячное социальное пособие и другие.

По вопросу участия в мероприятии по предоставлению социальных выплат на приобретение (строительство) жилья многодетным семьям, где воспитывается шесть и более детей, необходимо обращаться в специализированную организацию — Самарский областной Фонд поддержки индивидуального жилищного строительства на селе.

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