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В Самарской области отметили День самбо

САМАРА. 17 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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16 ноября 1938 г. спортивный комитет СССР включил самбо в число видов спорта, культивируемых в Советском Союзе. В этом году по инициативе партии День самбо впервые официально отмечают во всех регионах страны.

Фото: самарское отделение партии "Единая Россия"

Школьники Самарской области тоже встретили праздник на борцовском ковре, решив помериться силой на соревнованиях. Славные традиции самбо, заложенные десятилетия назад на Самарской земле, продолжаются и сегодня. В праздничных соревнованиях участвовали юные спортсмены не только из спортивных секций, на ковре показали высший класс воспитанники секций школ общеобразовательных.

В Самарской области в рамках партийного проекта "Zа самбо" продолжается большая работа по популяризации этого вида спорта. И если еще в прошлом году в регионе было всего несколько школ, где могли заниматься начинающие самбисты, то сегодня ситуация кардинально изменилась.

"Мы ускорились в работе в разы благодаря усилиям координатора проекта "Zа самбо" в Самарской области, руководителя фракции "Единая Россия" в Самарской губернской думе Александра Живайкина. Все вопросы решаются оперативно, без проволочек, помогает и поддерживает нас губернатор Дмитрий Азаров, - рассказал Юрий Родомакин, руководитель судейской коллегии Самарской областной федерации самбо. - Своей задачей видим сделать самбо максимально популярным как отечественный вид спорта, а чтобы оно было доступным для всех, в том числе и для обычных сельских мальчишек, в рамках проекта открываем залы самбо и оснащаем их самым необходимым".

"Единая Россия" на протяжении ряда лет развивает инфраструктуру для занятий спортом в целом по стране, в Самарской области этой работе уделяется большое внимание. В основе партийного проекта "Za cамбо" лежит главный принцип - доступность секций самбо для всех желающих.

Участник соревнований, ученик самарской школы №154 Арсений рассказал, что занимается самбо уже шестой год, поэтому уверенно выступил на праздничных состязаниях в своей возрастной категории.

Член общественного совета партпроекта Илья Саранцев, исполнительный директор Самарской областной федерации самбо, куратор проекта "Самбо - в школу" рассказал, что благодаря федеральному партийному проекту "Единой России" в 34 школах региона уже работают секции самбо и необходимое снаряжение.

"В этом году мы укомплектовали 11 школьных спортзалов. До конца года современные борцовские ковры появятся еще в пяти школах региона. Теперь стоит другая задача - обучить учителей физкультуры теории и практике самбо, чтобы они могли преподавать начальные навыки этого вида спорта в школьных секциях".

В скором времени начнутся обучающие семинары для преподавателей-физруков. После окончания цикла семинаров-практикумов педагоги смогут со знанием дела вести тренировки в школьных секциях с элементами самбо.

В общей сложности борьбой самбо в регионе занимается свыше 7 тыс. человек, более 2 тыс. из них вышли на борцовские ковры благодаря партийному проекту "Zа самбо".

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:05 Самарская область присоединилась к акции "Рисуем Победу"

Патриотика хорошее дело. Главное не загубить порыв.

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программа принята и забыта , что что а обещать они умеют ! только вот выполнять не спешат !

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Ну столько Лапши , теперь наверное макароны подорожают ))))

Дмитрий Задунайский 12 августа 2021 03:52 Единороссы разъяснили, как жителям Самарской области получить компенсацию расходов на вывоз ТКО

Какие хитрожопые едрососы! коммунисты судились судились за отмену этого постановления Азарова, ничего не получилось, а эти заботливые защитники предложили компенсацию и Азаров поддержал, и ещё так вовремя прямо на кануне выборов в государственную думу. Если бы у меня не было мозгов и понимания того, что происходит, я бы наверное сразу побежал голосовать за едрососов.

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