В Самарской области отметили День самбо

16 ноября 1938 г. спортивный комитет СССР включил самбо в число видов спорта, культивируемых в Советском Союзе. В этом году по инициативе партии День самбо впервые официально отмечают во всех регионах страны.

Школьники Самарской области тоже встретили праздник на борцовском ковре, решив помериться силой на соревнованиях. Славные традиции самбо, заложенные десятилетия назад на Самарской земле, продолжаются и сегодня. В праздничных соревнованиях участвовали юные спортсмены не только из спортивных секций, на ковре показали высший класс воспитанники секций школ общеобразовательных.

В Самарской области в рамках партийного проекта "Zа самбо" продолжается большая работа по популяризации этого вида спорта. И если еще в прошлом году в регионе было всего несколько школ, где могли заниматься начинающие самбисты, то сегодня ситуация кардинально изменилась.

"Мы ускорились в работе в разы благодаря усилиям координатора проекта "Zа самбо" в Самарской области, руководителя фракции "Единая Россия" в Самарской губернской думе Александра Живайкина. Все вопросы решаются оперативно, без проволочек, помогает и поддерживает нас губернатор Дмитрий Азаров, - рассказал Юрий Родомакин, руководитель судейской коллегии Самарской областной федерации самбо. - Своей задачей видим сделать самбо максимально популярным как отечественный вид спорта, а чтобы оно было доступным для всех, в том числе и для обычных сельских мальчишек, в рамках проекта открываем залы самбо и оснащаем их самым необходимым".

"Единая Россия" на протяжении ряда лет развивает инфраструктуру для занятий спортом в целом по стране, в Самарской области этой работе уделяется большое внимание. В основе партийного проекта "Za cамбо" лежит главный принцип - доступность секций самбо для всех желающих.

Участник соревнований, ученик самарской школы №154 Арсений рассказал, что занимается самбо уже шестой год, поэтому уверенно выступил на праздничных состязаниях в своей возрастной категории.

Член общественного совета партпроекта Илья Саранцев, исполнительный директор Самарской областной федерации самбо, куратор проекта "Самбо - в школу" рассказал, что благодаря федеральному партийному проекту "Единой России" в 34 школах региона уже работают секции самбо и необходимое снаряжение.

"В этом году мы укомплектовали 11 школьных спортзалов. До конца года современные борцовские ковры появятся еще в пяти школах региона. Теперь стоит другая задача - обучить учителей физкультуры теории и практике самбо, чтобы они могли преподавать начальные навыки этого вида спорта в школьных секциях".

В скором времени начнутся обучающие семинары для преподавателей-физруков. После окончания цикла семинаров-практикумов педагоги смогут со знанием дела вести тренировки в школьных секциях с элементами самбо.

В общей сложности борьбой самбо в регионе занимается свыше 7 тыс. человек, более 2 тыс. из них вышли на борцовские ковры благодаря партийному проекту "Zа самбо".