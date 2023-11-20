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Депутаты регионального парламента оценили обновления в школах Самарской области

САМАРА. 20 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Школы Самарской области преображаются благодаря реализации народной программы партии. Представители фракции "Единая Россия" в Самарской губернской думе проверили ход реализации изменений.

Фото: самарское отделение партии "Единая Россия"

Футбольное поле с искусственным газоном площадью 20×40 м разбили для учеников школы №105 в Куйбышевском районе Самары. Новую площадку возвели благодаря реализации Народной программы партии. Как рассказывает директор школы, здесь проходят Дни спорта, Дни здоровья, Дни семейного отдыха. В дальнейшем планируется активно использовать площадку для активных видов спорта, в том числе зимой.

Чтобы таких спортивных объектов в 63-м регионе становилось больше, представители фракции в Самарской губернской думе внесли свои предложения в областной бюджет на следующий и плановый период до 2026 года.

Обустройство спортивных площадок на школьных территориях - один из самых эффективных способов привлечения детей к спорту, к здоровому образу жизни, стимул для формирования дружных команд. Органы власти уделяют большое внимание этому направлению работы. Ежегодно в областном бюджете закладываются средства на финансирование устройства спортивных площадок.

"Спортивная площадка на территории школы №105 очень востребована у детей, они с удовольствием приходят сюда, играют. Мы рады, что выбор территории был оправдан, считаем, что нужно устанавливать такие площадки и на территориях других школ.

Сегодня заявок на установку подобных площадок от муниципалитета намного больше. Поэтому фракция "Единая Россия" в Самарской губернской думе при работе над поправками к областному бюджету вышла с предложением удвоить объем средств на обустройство спортивных площадок. Для нас важно вместе с исполнительной властью отработать места, где эти площадки будут находиться", - рассказал руководитель фракции "Единая Россия" в Самарской губернской думе Александр Живайкин.

Следующей точкой посещения участников мероприятия стала МБОУ "Школа №87 имени Г.И.Герасименко". У школы нет своей спортивной площадки, но есть большая территория, которую освободили от гаражей и мусора, оформили документы на землю. И руководство школы вышло с просьбой установить на этой территории спортивную площадку.

Принятие поправок, инициированных фракцией, позволит выделить средства и на этот объект, и на ряд других.

Александр Живайкин подчеркнул: "Губернатор Дмитрий Игоревич Азаров пообещал поддержать данное направление. Точечная работа по установке спортивных объектов будет продолжена, как и контроль за соблюдением качества и сроков исполнения".

Всего фракция "Единая Россия" подготовила к проекту областного бюджета на 2024 г. поправок на общую сумму 2,5 млрд рублей. Предлагается направить дополнительные средства на отрасль здравоохранения, капитальный ремонт образовательных учреждений, капитальный ремонт и строительство дорог местного значения и на другие важные направления. Они будут рассмотрены в рамках второго чтения, которое состоится 28 ноября 2023 года.

Одна из важных задач - своевременно определить локации, где необходимо будет оборудовать спортплощадки, а также сформировать дополнительную заявку к областному бюджету на 2024-й и на плановые 2025 и 2026 годы. Одно из таких мест - школа №87 в Советском районе. Здесь мечтают о многофункциональной площадке.

Представители фракции "Единая Россия" в Самарской губернской думе оценили изменения - как уже состоявшиеся, так и те, к которым вскоре приступят. На выездной встрече парламентарии убедились: средства вкладываются эффективно, а увеличение финансирования региональных школ - вопрос насущный. Его нужно обязательно отразить в областном бюджете на 2024-й и следующие два года. Соответствующие поправки уже внесены фракцией к проекту областного бюджета на ближайшие три года.

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Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:05 Самарская область присоединилась к акции "Рисуем Победу"

Патриотика хорошее дело. Главное не загубить порыв.

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:14 В Самарской области утвердили народную программу "Единой России"

программа принята и забыта , что что а обещать они умеют ! только вот выполнять не спешат !

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:12 "Единая Россия": Комплексное развитие сферы образования и мер поддержки учителей - приоритетная задача партии

Ну столько Лапши , теперь наверное макароны подорожают ))))

Дмитрий Задунайский 12 августа 2021 03:52 Единороссы разъяснили, как жителям Самарской области получить компенсацию расходов на вывоз ТКО

Какие хитрожопые едрососы! коммунисты судились судились за отмену этого постановления Азарова, ничего не получилось, а эти заботливые защитники предложили компенсацию и Азаров поддержал, и ещё так вовремя прямо на кануне выборов в государственную думу. Если бы у меня не было мозгов и понимания того, что происходит, я бы наверное сразу побежал голосовать за едрососов.

Walerii T 11 августа 2021 14:51 Дмитрий Азаров поддержал инициативу "Единой России" о компенсации расходов на вывоз мусора

Сам себя поддержал. Браво!

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