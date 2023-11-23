Рабочая группа по СВО предлагает дополнить комплекс услуг по протезированию

Речь идет об изменениях в подходах к протезированию: сопровождение не только предоставлением техсредств, но и соответствующими медуслугами.

Как сообщает сайт ER.ru, новые предложения по мерам поддержки бойцов и членов их семей, которые в том числе уравнивают льготы для разных категорий участников СВО, направлены в очередном докладе Владимиру Путину.

Как рассказал глава группы, секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак, пока еще в этом вопросе есть дисбаланс. Чтобы его устранить, предлагается распространить на добровольцев ряд льгот, положенных сейчас только контрактникам: единовременные выплаты в случае ранения или гибели, налоговый вычет по НДФЛ, льготы по налогу на имущество; дать возможность родителям и супругам тяжелораненых военнослужащих и добровольцев брать на период ухода за ними отпуск на работе; позволить членам семьи участника СВО по доверенности оформлять для него регистрацию по месту жительства.

Другое предложение — утвердить единый порядок бронирования билетов для участников СВО, если они едут в отпуск или на лечение. Как пояснил Андрей Турчак, нередко в продаже остаются только билеты в бизнес-класс, стоимость которых не возмещается, либо билеты без багажа.

Помимо этого, рабочая группа предлагает предусмотреть особый порядок комплексной реабилитации для получивших травму, ранение, контузию или инвалидность в связи с боевыми действиями, чтобы участники СВО могли проходить ее вне очереди.

"Вместе с Фондом "Защитники Отечества" продолжаем заниматься вопросами реабилитации и протезирования. Последнее включает и оказание медуслуг: массаж, физиолечение, лечебная физкультура. Сейчас при протезировании это не предусмотрено. В результате человеку предоставляется средство реабилитации, которым он не может пользоваться. Для решения вопроса предлагаем поручить правительству внести изменения в комплекс услуг по протезированию и включить в него оказание медпомощи, в том числе медицинских реабилитационных услуг", — подчеркнул глава рабочей группы по СВО.

Рабочая группа по вопросам СВО создана по распоряжению президента. Ее возглавил первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак. В состав группы вошли представители обеих палат федерального парламента и всех парламентских партий, министерства обороны, лидеры общественных организаций, ведущие военные корреспонденты.

В октябре глава рабочей группы по СВО, секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак в докладе президенту представил итоги работы группы по вопросам СВО и новые предложения по поддержке участников спецоперации. В их числе бесплатный проезд для военнослужащих к месту прохождения военно-врачебной комиссии и обратно, предоставление права членам семей погибшего участника СВО получать единовременные региональные выплаты по месту его жительства; сохранять мобильные номера телефона за участниками СВО, даже если ими не пользуются долгое время; усовершенствовать систему перевозки маломобильных инвалидов боевых действий (социальное такси с этой задачей полностью не справляется).