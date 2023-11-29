Порядка 80 тысяч клиентов "ЭнергосбыТ Плюс" выбрали электронную квитанцию

Около 80 тысяч жителей Самарской области подписались на электронную квитанцию АО "ЭнергосбыТ Плюс". Отказ от бумажного носителя помогает сохранить деревья, ведь ежемесячно только Самарский филиал "ЭнергосбыТ Плюс" рассылает бумажные квитанции общим весом порядка 2 тонн.
Оформить подписку на электронную квитанцию можно в Личном кабинете клиента или на странице официального сайта энергокомпании samara.esplus.ru/service/email/. Эта функция доступна также для клиентов ЭнергосбыТ Плюс, получающих квитанции через ЕРЦ Тольятти. Данный сервис позволяет максимально обезопасить личные персональные данные горожан, а процесс оплаты тепла делает более удобным и комфортным.
"Электронный вариант, в отличие от бумажного, доступен с 1 числа каждого месяца, а оплата по нему займет несколько минут. История всех начислений и платежей хранится в личном кабинете, где ее при необходимости в любой момент можно посмотреть", — отметила руководитель управления клиентского сервиса Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Ольга Хамитова.
Последние комментарии
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!