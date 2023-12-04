16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Стало известно как вырастут тарифы на электричество в Самарской области С 1 июля 2024 года тарифы на газ в Самарской области планируют увеличить на 11% Миллиард на вывоз снега: мэрия Самары ищет подрядчиков на зимнее содержание районов Мэрия Самары выделила более 400 млн рублей на содержание зеленых насаждений в 2024 году Глава Тольятти Николай Ренц заявил о штрафах для подрядчика за плохую уборку дорог

ЖКХ и благоустройство Общество

"Т Плюс" презентовала пилотный проект по теплоснабжению в Тольятти

ТОЛЬЯТТИ. 4 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 59
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

ПАО "Т Плюс" оснастило тепловой пункт реабилитационного центра для детей с особенностями развития "Солнечный круг" оборудованием для автоматической регулировки горячего водоснабжения и отопления. Работу современной системы оценили глава Тольятти Николай Ренц, директор Самарского филиала "Т Плюс" Александр Гришатов и заместитель директора филиала по коммерции и развитию Денис Бобров.

Уникальное для города социальное учреждение располагается в здании, введенном в эксплуатацию около полувека назад. Для повышения качества микроклимата в помещениях для персонала заведения и юных воспитанников компания "Т Плюс" при поддержке администрации города дооснастили системой автоматического погодного регулирования тепловой пункт реабилитационного центра.

"Для нас важно обеспечить надежным и качественным теплоснабжением центр, где обучаются дети с нарушениями развития. Энергокомпания откликнулась на наш призыв и оперативно выполнила все технические мероприятия до прихода холодов. Причем новая система регулирования позволит не только повысить качество услуги по теплоснабжению как для детей, так и их родителей, и воспитателей, но и снизит платежи заведения за поставляемое тепло", — отметил Николай Ренц.

Автоматическая регулировка горячего водоснабжения и отопления позволяет обеспечивать комфортную температуру в помещениях в зависимости от погодных условий. В частности, система исключает перетопы, оптимизируя расход теплоносителя.

"Для Тольятти это пилотный проект. В первую очередь он нацелен на то, чтобы в нужный момент времени потребитель получал необходимое количество тепла и оптимизировал затраты на услуги по отоплению и горячему водоснабжению. В целом по региону мы оснастили аналогичным оборудованием уже 9 объектов, среди которых как социально-значимые, так и многоквартирные дома. После оценки эффективности данного проекта будет принято решение о целесообразности его дальнейшего масштабирования в городах присутствия компании, ведь комфорт клиентов является нашим приоритетом", — рассказал Денис Бобров.

Гид потребителя

Последние комментарии

Матрена Демина 24 января 2023 15:59 Администрацию Красноярского района обязали построить дорогу к участкам для многодетных семей

Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.

Elmira Davletova 20 августа 2022 06:22 "Тухлая вода с перебоями": жители Дубового Умета жалуются на качество водоснабжения

Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!

Ольга Степанова 20 августа 2022 06:03 "Тухлая вода с перебоями": жители Дубового Умета жалуются на качество водоснабжения

В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается

Наталья Таранченко 19 августа 2022 16:18 "Тухлая вода с перебоями": жители Дубового Умета жалуются на качество водоснабжения

Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.

Ирина Мирова 19 августа 2022 16:00 "Тухлая вода с перебоями": жители Дубового Умета жалуются на качество водоснабжения

Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!

Фото на сайте

Леонид Пугачев: "В приоритете оставим все, что связано с безопасностью"

Леонид Пугачев: "В приоритете оставим все, что связано с безопасностью"

Ландшафтным дизайнерам из разных городов показали работы самарских коллег

Ландшафтным дизайнерам из разных городов показали работы самарских коллег

В 2020 г. в Волгаре появится "Ерик Парк"

В 2020 г. в Волгаре появится "Ерик Парк"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31