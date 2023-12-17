Из Самары в Снежное отправлен гуманитарный груз

Единовременное отправление гуманитарных конвоев из разных уголков страны в подшефные территории новых регионов России стало одним из ключевых событий XXI Съезда "Единой России", который проходит в Москве.

Старт масштабному флешмобу и отправке груза во время трансляции дали председатель партии Дмитрий Медведев, секретарь Генсовета партии Андрей Турчак, гости и делегаты Съезда, среди которых секретарь Самарского регионального отделения партии "Единая Россия", глава региона Дмитрий Азаров и члены самарской делегации.

Груз в Снежное помогли собрать местные отделения партии, волонтеры, неравнодушные жители со всей Самарской области, трудовые коллективы предприятий региона.

В фуре — теплые вещи, продукты питания, товары первой необходимости, бытовая химия. По поручение секретаря реготделения партии, главы региона Дмитрия Азарова в состав груза вошли новогодние подарки для жителей Снежного.

Гуманитарный груз из областной столицы отправили первый заместитель руководителя Регионального исполнительного комитета Самарского реготделения партии Елена Игнатьева, руководитель штаба "Молодой Гвардии Единой России" Антон Родионов, волонтеры партии и активисты "Молодой Гвардии".

"Этот груз особенный: мы отправляем еще и новогодние подарки для жителей города Снежное в ДНР. Хотим подарить нашим подшефным подарки, праздник и частичку самарского сердца. Как известно, самарского сердца хватит на всех. Пусть праздник приходит в каждый дом, мы всегда с вами, готовы помочь и поддержать жителей Донбасса", — отметила первый заместитель руководителя регионального исполкома Самарского реготделения "Единой России" Елена Игнатьева.

"Вообще это потрясающе, когда вся страна в едином порыве делает что-то. Чувствовать свою причастность ко всей стране, к чему-то великому — это здорово!", — поделились активисты МГЕР, принимающие участие в отправке гумгруза в ДНР.