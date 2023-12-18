"Единая Россия" единогласно поддержала выдвижение Владимира Путина на выборах в марте 2024 года

"Единая Россия" единогласно поддержала выдвижение Владимира Путина кандидатом в президенты на выборах 2024 года. Партия сделает все, чтобы безоговорочную победу снова одержал действующий президент, подчеркнул председатель "Единой России" Дмитрий Медведев на пленарном заседании. Об этом сообщает пресс-служба самарского реготделения "ЕР".

"Приближается главное событие в политической жизни государства — выборы президента, человека, способного брать на себя ответственность за судьбу страны в самых сложных условиях, общенационального лидера, которому доверяют десятки миллионов людей, вокруг которого сплотились все, кто хочет видеть нашу страну сильной, процветающей и независимой, благополучной, верной своим традициям и устремленной в будущее. Именно такой на века должна быть наша Родина", — отметил Дмитрий Медведев.

По его словам, верность курсу, который проводит президент, для партии означает постоянную работу на максимуме потенциала.

"С правящей партии спрос совершенно иной, чем с других политических структур. В отличие от них, мы имеем реальные возможности и опыт, чтобы действительно добиваться поставленных целей. Не утомлять людей громкими лозунгами, а отчитываться делами", — отметил Дмитрий Медведев.

Он заявил, что "Единая Россия" для поддержки Владимира Путина задействует весь свой потенциал и опыт.

"Приложим все усилия к тому, чтобы победа признанного и авторитетного лидера, которому доверяют миллионы граждан, стала точкой отсчета для нового этапа в жизни России. Времени новых достижений, стабильного и динамичного развития. Позволила окончательно одержать верх над силами, которые угрожают безопасности и суверенитету страны. Создать все условия для того, чтобы последующие поколения граждан России смотрели в будущее с уверенностью и оптимизмом. Не сомневаюсь, что так и будет", — сказал Дмитрий Медведев.

Президент поблагодарил "Единую Россию" за последовательную и надёжную поддержку.

"Для меня она значима и важна. Мы вместе преодолевали испытания, вместе добивались успехов, вместе нам еще очень многое предстоит сделать в интересах России. Сегодня на каждом лежит колоссальная ответственность. Перед нами, без всякого преувеличения, — исторические задачи. Их масштаб требует объединения усилий, сплоченности всех патриотических сил. Для "Единой России", для наших сторонников, которые представляют все наше многонациональное общество, все регионы, социальные, профессиональные группы, — это в первую очередь означает готовность к напряжённой работе, готовность к тому, чтобы идти вперёд, добиваться большего", — считает Владимир Путин.

Он отметил, что основные задачи сейчас — укреплять экономику, социальную сферу, научно-технологический потенциал в интересах людей, благополучия миллионов российских семей. И, конечно, работать на консолидацию общества.

"Все второстепенное, что нас разъединяет, нужно отбросить в сторону. И конечно, все решения мы должны и будем принимать только сами, без чужих подсказок из-за рубежа. Россия или будет суверенной, самодостаточной державой, или ее вообще не будет. Это должно быть у нас в голове и в сердце. Уверен, что "Единая Россия" и впредь будет предлагать обществу именно такую объединительную, созидательную повестку", — отметил президент.

Важнейшей для "Единой России" должна стать работа с лидерами общественного мнения, профессионалами в разных отраслях, волонтёрами и ветеранами СВО, уверен Владимир Путин.

"Многие наши товарищи — члены партии, ее сторонники, депутаты разных уровней прошли через фронт и сейчас сражаются на передовой. Поддержим их. Тысячи волонтеров "Единой России" помогают бойцам, фронту, мирным жителям наших освобожденных городов и поселков. Решительных, смелых людей, которые прошли фронт, проявили себя в добровольческом, волонтерском движении, много. Так же, как и специалистов самых разных областей, самых разных профессий, которые на деле показали, что значит верность долгу, своей стране в период непростых испытаний. Это действительно наше достояние, опора для страны", — обратился президент к делегатам съезда.

Помимо этого, он попросил "Единую Россию" принять самое активное участие в проектах Года семьи и предложить новые инициативы, направленные на поддержку материнства и детства, на укрепление наших традиционных, семейных ценностей, на развитие системы воспитания и наставничества.

"Это крайне важные, принципиальные вопросы для демографического развития России, для сбережения нашего народа", — сказал президент.

Он напомнил также о необходимости развивать народную программу "Единой России", чтобы она отвечала современным вызовам, а также включать в предвыборные программы ответы на обращения людей.

"Обязательно нужно включать в предвыборную программу такие направления, как развитие первичного звена здравоохранения, строительство и обновление инфраструктуры массового спорта и так далее. Эти и другие задачи, в целом планы на будущее мы будем определять, конечно, вместе. Вместе с гражданами России сформулируем стратегию развития на долгосрочную перспективу", — сказал президент.

Владимир Путин уверен — "Единая Россия", все её сторонники будут и дальше трудиться с полной отдачей, на результат — для людей, для достижения общенациональных целей.

"Рассчитываю на дальнейшую совместную работу с вами в интересах нашей единой страны, нашего великого народа. Благодарю вас за поддержку", — заключил президент.

В свою очередь, секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак выразил уверенность, что решение о поддержке президента поддерживает подавляющее большинство граждан.

"Партия примет самое активное участие в предстоящей кампании. Наша задача — обеспечить максимальное участие в президентских выборах нашего актива, максимальную поддержку нашего кандидата. Мы пресечем любые попытки провокаций и влияния на кампанию извне", — подчеркнул он.

Андрей Турчак отметил также, что сегодня, когда Запад оказывает беспрецедентное давление на Россию, хочет развалить нашу страну, все должны сплотиться вокруг нашего лидера России.

"Оставить в стороне все разногласия и выразить поддержку нашему президенту, вне зависимости от партийной принадлежности" — сказал секретарь Генсовета.

В работе XXI съезда партии приняла участие самарская делегация под руководством секретаря реготделения "Единой России", главы региона Дмитрия Азарова.

"Все делегаты съезда с воодушевлением восприняли выступление Владимира Владимировича Путина, который сказал программную речь. Она нацелена в будущее страны, на сохранение традиций и объединение людей. И мы ещё раз смогли убедиться, что у нашей страны совершенно точно выдающийся лидер, который приведёт нас к победе", — уверен Дмитрий Азаров.

Напомним, что председатель "Единой России" Дмитрий Медведев выразил уверенность — избирательная кампания завершится блестящей победой Владимира Путина. А решение XXI Съезда партии о поддержке кандидатуры Президента на выборах будет иметь для "Единой России" определяющее значение в ближайшие годы.