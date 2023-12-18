Путин: Авторитет ЕР базируется на патриотической позиции партии

Партия сделает все, чтобы безоговорочную победу снова одержал действующий президент, подчеркнул председатель "Единой России" Дмитрий Медведев на пленарном заседании.

Как сообщает сайт ER.ru или, "Единая Россия" единогласно поддержала выдвижение Владимира Путина кандидатом в президенты на выборах 2024 года.

"Приближается главное событие в политической жизни государства — выборы президента. Это общенациональный лидер, способный брать на себя ответственность за судьбу страны в сложное время и кому доверяют десятки миллионов людей. Это фигура, вокруг которой сплотились все, кто желает нашей стране процветания и независимости", — отметил Дмитрий Медведев.

По его словам, верность курсу, который проводит президент, для партии означает постоянную работу на максимуме потенциала, так как к правящей партии требования предъявляются особые. И возможностей у нее больше - достаточно, чтобы "отчитываться делами, а не лозунгами".

Медведев заявил, что "Единая Россия" для поддержки Владимира Путина задействует все ресурсы: "Приложим все усилия к тому, чтобы победа признанного и авторитетного лидера, которому доверяют миллионы граждан, стала точкой отсчета для нового этапа в жизни России. Это будет время новых достижений и развития, время победы над силами, угрожающими независимости страны".

Президент поблагодарил "Единую Россию" за поддержку и отметил ее значимость и ценность: "Мы вместе преодолевали испытания и добивались успехов, и многое у нас еще впереди. На нас лежит огромная ответственность, и перед нами стоят исторические задачи. Для "Единой России", для наших сторонников, которые представляют всё наше многонациональное общество, все регионы, социальные, профессиональные группы, — это в первую очередь означает готовность к напряжённой работе и к тому, чтобы идти вперед, добиваться большего".

Владимир Путин отметил, что основные задачи сейчас — укреплять экономику, социальную сферу, научно-технологический потенциал в интересах людей, благополучия миллионов российских семей. И, конечно, работать на консолидацию общества: "Все второстепенное, что нас разъединяет, нужно отбросить в сторону. Все решения мы должны и будем принимать только сами - Россия или будет суверенной, самодостаточной державой, или её вообще не будет. Это должно быть у нас в голове и в сердце".

Важнейшей для "Единой России" должна стать работа с лидерами общественного мнения, профессионалами в разных отраслях, волонтерами и ветеранами СВО, уверен президент. Он также попросил партию принять самое активное участие в проектах Года семьи и предложить новые инициативы, направленные на поддержку материнства и детства, на укрепление наших традиционных, семейных ценностей, на развитие системы воспитания и наставничества. Помимо этого, Владимир Путин напомнил о необходимости развивать народную программу "Единой России", чтобы она отвечала современным вызовам, а также включать в предвыборные программы ответы на обращения людей.

"Обязательно нужно включать в предвыборную программу такие направления, как развитие первичного звена здравоохранения, строительство и обновление инфраструктуры массового спорта и так далее. Эти и другие задачи, в целом планы на будущее мы будем определять, конечно, вместе. Вместе с гражданами России сформулируем стратегию развития на долгосрочную перспективу", — сказал президент.

Владимир Путин уверен — "Единая Россия", все ее сторонники будут и дальше трудиться с полной отдачей, на результат — для людей, для достижения общенациональных целей. Он отметил, что рассчитывает на дальнейшую совместную работу.

В свою очередь, секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак выразил уверенность, что решение о поддержке президента поддерживает подавляющее большинство граждан: "Партия примет самое активное участие в предстоящей кампании. Наша задача - обеспечить максимальное участие в президентских выборах нашего актива, максимальную поддержку нашего кандидата. Мы пресечем любые попытки провокаций и влияния на кампанию извне".

Андрей Турчак отметил также, что сегодня, когда Запад оказывает беспрецедентное давление на Россию, хочет развалить нашу страну, все должны сплотиться вокруг нашего Лидера России - оставить все разногласия, независимо от партийной принадлежности.

В заключение председатель "Единой России" выразил уверенность — избирательная кампания завершится блестящей победой Владимира Путина. А решение XXI Съезда партии о поддержке кандидатуры президента на выборах будет иметь для "Единой России" определяющее значение в ближайшие годы.