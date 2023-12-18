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Партии Власть и политика

Путин: Авторитет ЕР базируется на патриотической позиции партии

САМАРА. 18 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Партия сделает все, чтобы безоговорочную победу снова одержал действующий президент, подчеркнул председатель "Единой России" Дмитрий Медведев на пленарном заседании.

Фото: пресс-служба "Единой России"

Как сообщает сайт ER.ru или, "Единая Россия" единогласно поддержала выдвижение Владимира Путина кандидатом в президенты на выборах 2024 года.

"Приближается главное событие в политической жизни государства — выборы президента. Это общенациональный лидер, способный брать на себя ответственность за судьбу страны в сложное время и кому доверяют десятки миллионов людей. Это фигура, вокруг которой сплотились все, кто желает нашей стране процветания и независимости", — отметил Дмитрий Медведев.

По его словам, верность курсу, который проводит президент, для партии означает постоянную работу на максимуме потенциала, так как к правящей партии требования предъявляются особые. И возможностей у нее больше - достаточно, чтобы "отчитываться делами, а не лозунгами".

Медведев заявил, что "Единая Россия" для поддержки Владимира Путина задействует все ресурсы: "Приложим все усилия к тому, чтобы победа признанного и авторитетного лидера, которому доверяют миллионы граждан, стала точкой отсчета для нового этапа в жизни России. Это будет время новых достижений и развития, время победы над силами, угрожающими независимости страны".

Президент поблагодарил "Единую Россию" за поддержку и отметил ее значимость и ценность: "Мы вместе преодолевали испытания и добивались успехов, и многое у нас еще впереди. На нас лежит огромная ответственность, и перед нами стоят исторические задачи. Для "Единой России", для наших сторонников, которые представляют всё наше многонациональное общество, все регионы, социальные, профессиональные группы, — это в первую очередь означает готовность к напряжённой работе и к тому, чтобы идти вперед, добиваться большего".

Владимир Путин отметил, что основные задачи сейчас — укреплять экономику, социальную сферу, научно-технологический потенциал в интересах людей, благополучия миллионов российских семей. И, конечно, работать на консолидацию общества: "Все второстепенное, что нас разъединяет, нужно отбросить в сторону. Все решения мы должны и будем принимать только сами - Россия или будет суверенной, самодостаточной державой, или её вообще не будет. Это должно быть у нас в голове и в сердце".

Важнейшей для "Единой России" должна стать работа с лидерами общественного мнения, профессионалами в разных отраслях, волонтерами и ветеранами СВО, уверен президент. Он также попросил партию принять самое активное участие в проектах Года семьи и предложить новые инициативы, направленные на поддержку материнства и детства, на укрепление наших традиционных, семейных ценностей, на развитие системы воспитания и наставничества. Помимо этого, Владимир Путин напомнил о необходимости развивать народную программу "Единой России", чтобы она отвечала современным вызовам, а также включать в предвыборные программы ответы на обращения людей.

"Обязательно нужно включать в предвыборную программу такие направления, как развитие первичного звена здравоохранения, строительство и обновление инфраструктуры массового спорта и так далее. Эти и другие задачи, в целом планы на будущее мы будем определять, конечно, вместе. Вместе с гражданами России сформулируем стратегию развития на долгосрочную перспективу", — сказал президент.

Владимир Путин уверен — "Единая Россия", все ее сторонники будут и дальше трудиться с полной отдачей, на результат — для людей, для достижения общенациональных целей. Он отметил, что рассчитывает на дальнейшую совместную работу.

В свою очередь, секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак выразил уверенность, что решение о поддержке президента поддерживает подавляющее большинство граждан: "Партия примет самое активное участие в предстоящей кампании. Наша задача - обеспечить максимальное участие в президентских выборах нашего актива, максимальную поддержку нашего кандидата. Мы пресечем любые попытки провокаций и влияния на кампанию извне".

Андрей Турчак отметил также, что сегодня, когда Запад оказывает беспрецедентное давление на Россию, хочет развалить нашу страну, все должны сплотиться вокруг нашего Лидера России - оставить все разногласия, независимо от партийной принадлежности.

В заключение председатель "Единой России" выразил уверенность — избирательная кампания завершится блестящей победой Владимира Путина. А решение XXI Съезда партии о поддержке кандидатуры президента на выборах будет иметь для "Единой России" определяющее значение в ближайшие годы.

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Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:05 Самарская область присоединилась к акции "Рисуем Победу"

Патриотика хорошее дело. Главное не загубить порыв.

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:14 В Самарской области утвердили народную программу "Единой России"

программа принята и забыта , что что а обещать они умеют ! только вот выполнять не спешат !

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:12 "Единая Россия": Комплексное развитие сферы образования и мер поддержки учителей - приоритетная задача партии

Ну столько Лапши , теперь наверное макароны подорожают ))))

Дмитрий Задунайский 12 августа 2021 03:52 Единороссы разъяснили, как жителям Самарской области получить компенсацию расходов на вывоз ТКО

Какие хитрожопые едрососы! коммунисты судились судились за отмену этого постановления Азарова, ничего не получилось, а эти заботливые защитники предложили компенсацию и Азаров поддержал, и ещё так вовремя прямо на кануне выборов в государственную думу. Если бы у меня не было мозгов и понимания того, что происходит, я бы наверное сразу побежал голосовать за едрососов.

Walerii T 11 августа 2021 14:51 Дмитрий Азаров поддержал инициативу "Единой России" о компенсации расходов на вывоз мусора

Сам себя поддержал. Браво!

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