Многодетная мама из Самары осуществила мечту, начав свое дело в бьюти-сфере с помощью социального контракта

В Самарской области последовательно увеличивается объем средств областного бюджета, направляемых на поддержку семей с детьми. Глава региона Дмитрий Азаров уделяет большое внимание вопросам помощи семьям.

С 2017 года в регионе совокупный объем расходов консолидированного бюджета, направляемых на меры поддержки семьям с детьми, увеличился более чем в 7 раз. Более 200 тысяч семей пользуются различными выплатами, пособиями и компенсациями, которых на сегодняшний день действует 27 видов помощи.

Одной из востребованных мер поддержки стал социальный контракт, который могут оформить семьи и граждане для повышения своих доходов. Этот вид поддержки семей, впервые появившийся в Самарской области, впоследствии стал одной из составляющих национального проекта "Демография", инициированного президентом страны Владимиром Путиным.

С начала 2023 года жителями Самарской области заключено более 6,8 тысяч социальных контрактов.

Мама троих сыновей Мария Родионова помнит, что еще в школе помогала подругам приводить руки в порядок. Будучи в декрете, она решила реализовать свою давнюю мечту и пошла обучаться на курсы. Потом начала понемногу работать, сняв небольшой кабинет. Узнав о возможности получения ощутимой поддержки на начальном этапе открытия своего дела при оформлении социального контракта, обратилась в управление социальной защиты в Самаре. После сбора пакета документов, быстро получила соцвыплату в размере 200 тысяч рублей, которые потратила на закупку материалов, оборудования и мебели.

"Когда нам рассказали о соцконтракте, мы с мужем поняли, что пора действовать. Услышав от специалиста соцзащиты, что нам одобрен соцконтракт, мы были очень счастливы. Конечно, на первых порах, когда мы только начинали, были сомнения все ли получится. И получалось! Я получаю удовольствие и от работы, и когда клиент говорит, что доволен результатом", - рассказывает получатель социального контракта Мария Родионова.

Многодетная мама решила развиваться дальше и теперь она открыла свой салон красоты, где предоставляются услуги не только по ногтевому сервису, но и парикмахерские, косметологические. Мария руководит штатом специалистов, а значит ее соцконтракт помог трудоустроиться и другим. Сейчас в ее подчинении двенадцать сотрудников.

"Благодаря господдержке граждане могут обратиться в управление соцзащиты и оформить соцконтракт для того, чтобы вести подсобное хозяйство, трудоустроиться, начать или дальше развивать имеющееся дело, чтобы обеспечить стабильным доходом себя и свою семью. А мы всегда готовы помочь, проконсультировать и подсказать", — говорит начальник отдела контроля управления по Промышленному району Главного управления социальной защиты населения Самарского округа Екатерина Кузьмина.