Единороссы адресно помогают жителям прифронтовых территорий

"Единая Россия" доставила более 82 тысячи тонн гуманитарной помощи в новые регионы и на фронт. В этом партии помогают как региональные отделения, так и общественные приемные, представители бизнеса, НКО и жители регионов по всей стране.

Как сообщает сайт ER.ru, работа "Единой России" по помощи новым регионам и фронту продолжается в круглосуточном режиме: идет доставка лекарств, продуктов, одежды и других необходимых вещей.

Глава штаба по гуманитарному сотрудничеству, замсекретаря Генсовета партии Анна Кузнецова на заседании штаба рассказала, что вместе с партнерами — Минздравом, ФМБА, Минпросвещения, Минобороны, фондом "Своих не бросаем", движением "Здоровое Отечество", ОАО "РЖД" — удалось вывезти на лечение более 700 детей.

Волонтеры помогают жителям прифронтовых районов, выполняют адресные заявки на доставку продуктов и лекарств, уделяют особое внимание одиноким людям и многодетным семьям. Так, недавно 10 тонн продуктов и предметов первой необходимости доставили в Энергодар. Как пояснила Анна Кузнецова, в самом городе работа выстроена, а прифронтовым селам необходима гуманитарная поддержка. В Мариуполе МГЕР запустила проект по доставке горячего питания одиноким маломобильным гражданам.

При поддержке "Единой России" и фонда "Дороги жизни" в сиротских учреждениях реализуется проект "Я с тобой". Его партия запустила в ЛДНР, Запорожской и Херсонской областях и распространила на 13 регионов. Врачи посетили 18 учреждений, осмотрели более 800 детей, несколько десятков направили на лечение в федеральные клиники.

Анна Кузнецова отметила, что по народной программе "Единой России" и при поддержке регионов-шефов в новых регионах восстанавливается мирная жизнь: идет строительство жилья и соцобъектов, решаются вопросы образования и здравоохранения: "Поставки лекарств налажены, в больницах появляется современное оборудование. Гуманитарный штаб партии привозит дополнительную технику. Дефицит врачей частично компенсируется за счет организации выездов докторов и специалистов. Проведена работа по диспансеризации и маршрутизации детей, требующих особого подхода в лечении".

Участвует в гуманитарной миссии и Самарская область.

"Более сотни наших добровольцев в 2023 году выезжали на помощь новым регионам, ребята помогали налаживать мирную жизнь, работали в центрах гуманитарной помощи "Единой России". Партией за этот год отправлено более 100 гуманитарных конвоев "за ленточку" и в новые регионы. На передовой остаются наши депутаты и партийцы, за этот год в зоне СВО побывали в качестве волонтеров 85 активистов МГЕР. Наши добровольцы активно работают в тылу, чтобы поддержать наших ребят на фронте, и привлекают инициативных неравнодушных жителей и целые организации: плетут масксети, изготавливают блиндажные свечи, шьют и вяжут для наших.

На подшефной территории — в Снежном (ДНР) продолжают работы по восстановлению и строительству социальной инфрастуктуры наши специалисты: врачи, дорожники, коммунальщики, строители. Модернизированы и заново отстроены более 82 объектов, в числе которых школы, музей, поликлиники". Буквально на днях двое самарских волонтеров отправились в город Энергодар Запорожской области с гуманитарной миссией: ребята помогут организовать досуг детей из новых регионов в зимние каникулы", — рассказал координатор волонтерского центра партии "Единая Россия" в Самарской области Антон Родионов.

Активно помогают и волонтеры "Молодой Гвардии". Они постоянно работают в больнице интенсивного лечения Мариуполя, военном госпитале Луганска, больнице им. Калинина в Донецке. С сентября 2023 года в Херсонской области стартовал педагогический десант МГЕР. Активисты открыли футбольную школу им. Андрея Соломатина на территории Мариуполя, бесплатную секцию по самбо в Шахтерске.

Под патронажем гуманитарного штаба партии находится порядка 10 тысяч семей беженцев в Белгородской области, а также волонтеры развозят продукты в прифронтовые села Харьковской области.

Анна Кузнецова поблагодарила всех, кто содействует партии в гуманитарной работе.

"Волонтеры "Молодой Гвардии" сражаются на передовой, помогают ухаживать за ранеными в госпиталях, поддерживают одиноких и маломобильных граждан, людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Всестороннюю поддержку штабу оказывает МЧС России. Сотрудники ведомства работают в самых непростых условиях. Движение "Здоровое Отечество" открывает спортплощадки в городах Донбасса, оказывает большую помощь детям. Фонд "Своих не бросаем" помогает военнослужащим, организует реабилитацию детей из новых регионов. Спасибо всем, кто помогает", — добавила глава гуманитарного штаба.

В свою очередь, замглавы МЧС, генерал-полковник Виктор Яцуценко поблагодарил "Единую Россию" за особый вклад в работу по сбору гуманитарных грузов по всей стране.